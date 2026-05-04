هوای پاک در اولویت؛ تعیین تکلیف ۹ واحد صنعتی در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی مهیائی، با اشاره به رویکرد کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک اظهار کرد: سیاستگذاریها در کمیسیون ماده ۱۱ بر مبنای ایجاد توازن میان توسعه صنعتی و صیانت از محیط زیست است و تلاش میشود ضمن حمایت از تولید و اشتغال، ملاحظات زیستمحیطی بهطور کامل رعایت شود.
وی با تأکید بر اینکه برخورداری از هوای پاک از حقوق اساسی شهروندان است، افزود: حمایت از فعالیتهای اقتصادی نباید به بهای آسیب به محیط زیست و سلامت عمومی تمام شود و در این مسیر، رعایت استانداردهای زیستمحیطی خط قرمز تصمیمگیریهاست.
مهیائی از بررسی پرونده ۹ واحد صنعتی متقاضی استقرار در استان خبر داد و گفت: با فعالیت چهار واحد موافقت، با سه پرونده مخالفت و دو پرونده نیز برای بررسیهای میدانی و تکمیلی از دستور کار خارج شد.
بر اساس این گزارش، کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک با هدف مدیریت استقرار صنایع و پیشگیری از آلودگیهای زیستمحیطی، بهصورت مستمر روند فعالیت واحدهای تولیدی را رصد و پایش میکند.
