۳۶۳ میلیون سفر با مترو تهران در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی زند، با اشاره به افزایش سفرهای شهری در سالی که گذشت اعلام کرد: در مجموع ۶۳۷ هزار و ۵۲۸ حرکت قطار در خطوط هفت‌گانه مترو برای خدمت‌رسانی به شهروندان انجام شده است.

وی افزود: در این میان، خط ۴ با ۱۱۱ هزار و ۶۸۲ حرکت، معادل ۱۷.۵ درصد کل حرکت‌ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

سهم هر خط از جابه‌جایی مسافران مترو

به گفته وی، تعداد مسافران متروی تهران در سال ۱۴۰۴ به ۳۶۳ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۵۵۲ نفر رسید. تفکیک این آمار بر اساس خطوط نشان می‌دهد خط یک با ۹۱ میلیون و ۸۷۸ هزار و ۶۷۳ مسافر، رکورددار جابه‌جایی مسافر در میان خطوط هفت‌گانه بوده است. پس از آن، خط ۲ با ۶۵ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۱۶۶ مسافر و خط ۳ با ۶۱ میلیون و ۷۸۷ هزار و ۱۰۰ مسافر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین خط ۴ با جابه‌جایی ۶۰ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۱۲۱ نفر، خط ۶ با ۳۱ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۹۱ نفر، خط ۷ با ۲۷ میلیون و ۷۲۴ هزار و ۵۴۲ نفر و خط ۵ (تهران–کرج) با ۲۳ میلیون و ۸۷۸ هزار و یک نفر به ترتیب در جایگاه‌های بعدی از نظر تعداد مسافر قرار گرفته‌اند.

ایستگاه پانزده خرداد در صدر پرترددترین‌ها

هادی زند در ادامه به معرفی پرترددترین ایستگاه‌های هر خط پرداخت و گفت: ایستگاه پانزده خرداد در خط یک با ثبت تردد ۹ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۷۳۴ مسافر، شلوغ‌ترین ایستگاه متروی تهران در سال گذشته بوده است. در خط ۵، ایستگاه گلشهر با ۶ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۸۳۳ مسافر؛ در خط ۲، ایستگاه فرهنگسرا با ۶ میلیون و ۲۹۴ هزار و ۲۶ مسافر؛ در خط ۴، ایستگاه بیمه با ۶ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۶۷۱ مسافر؛ در خط ۳، ایستگاه آزادگان با ۵ میلیون و ۹۷۸ هزار و ۲۰۱ مسافر؛ در خط ۷، ایستگاه میدان صنعت با ۲ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۹۹۱ مسافر و در خط ۶، ایستگاه امام حسین (ع) با ۲ میلیون و ۵۰۴ هزار و ۳۰۱ مسافر، پرترددترین ایستگاه‌های هر خط بوده‌اند.

اردیبهشت؛ شلوغ‌ترین ماه سال ۱۴۰۴

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه با بیان اینکه اردیبهشت‌ماه شلوغ‌ترین ماه سال ۱۴۰۴ بوده است، تأکید کرد: ساعات اوج تردد در متروی تهران نیز صبح‌ها از ساعت ۷ تا ۸ و عصرها از ساعت ۱۷ تا ۱۸ گزارش شده است. این ساعات که هم‌زمان با آغاز و پایان فعالیت‌های کاری و تحصیلی است، همواره با ازدحام مسافران همراه بوده است. در این زمان‌ها، مترو به‌عنوان سریع‌ترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین شیوه جابه‌جایی در شهر، با حداکثر ظرفیت خود فعالیت می‌کند.

هادی زند در پایان با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی به شهروندان گفت: آگاهی از ساعات پرتردد و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای سفرهای درون‌شهری، علاوه بر توزیع بهتر ترافیک مسافری، به ارتقای کیفیت خدمات نیز کمک خواهد کرد.