به گزارش خبرنگار مهر، حبیب حبیبی ظهر شنبه در آیین تجلیل از شهردار سنندج اظهار کرد: شهرداری سنندج در حوزه‌های مختلف از جمله اعزام ورزشکاران به مسابقات، همکاری و حمایت‌های قابل توجهی با هیأت زورخانه‌ای داشته است.

وی با تأکید بر رویکرد غیرسیاسی این هیأت افزود: فعالیت‌های هیأت زورخانه‌ای صرفاً در مسیر خدمت به جامعه ورزشی است و هیچ‌گونه نگاه جناحی در برنامه‌ها وجود ندارد.

رئیس هیأت زورخانه‌ای کردستان با اشاره به برنامه‌های اجراشده گفت: دو دوره مسابقات استانی برگزار و تیم استان به رقابت‌های کشوری اعزام شده است.

وی ادامه داد: مسابقات زورخانه‌ای در زورخانه پهلوان نادر برگزار شد و تیم استان پس از هفت سال دوباره در رقابت‌های کشوری حضور یافت و موفق به کسب مقام پنجم تیمی شد.

کمبود حامی مالی؛ چالش اصلی ورزش زورخانه‌ای

حبیبی با بیان اینکه این رشته از ورزش‌های کم‌برخوردار است، تصریح کرد: نبود اسپانسر موجب شده تیم استان نتواند رقابت جدی با تیم‌های قدرتمند کشور داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان از جمله معادن و صنایع بزرگ، خواستار ورود این بخش‌ها به حمایت از ورزش شد.

رئیس هیأت زورخانه‌ای کردستان گفت: توسعه فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد و حمایت از هیأت‌های ورزشی نوعی پیشگیری از این آسیب‌ها است.

کمبود زورخانه در سنندج و پیشنهاد نام‌گذاری میدان شهری

حبیبی با اشاره به محدود بودن تعداد زورخانه‌ها در استان افزود: در حال حاضر تعداد زورخانه‌ها در کردستان اندک است و در سنندج تنها سه زورخانه فعال وجود دارد.

وی همچنین پیشنهاد داد یکی از میادین شهر به نام پهلوان عزیزخان رحمانی نام‌گذاری شود و از اقدامات شهرداری در ایجاد المان‌های مرتبط با ورزش زورخانه‌ای در پارک معلم تقدیر کرد.