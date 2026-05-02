  1. استانها
  2. ایلام
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

کرمی: نقش‌آفرینی معلمان در شکل‌دهی آینده کشور بی‌بدیل است

ایلام - استاندار ایلام با اشاره به اینکه نقش‌آفرینی معلمان در شکل‌دهی آینده کشور بی‌بدیل است، گفت: استمرار حرکت علمی کشور از همین محیط‌های آموزشی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر روز شنبه در مراسم نواختن «زنگ سپاس معلم» با تبریک روز معلم، گفت: مدارس نخستین پایگاه شکل‌گیری آگاهی و مهارت در نسل آینده هستند و استمرار حرکت علمی کشور از همین محیط‌های آموزشی آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در سال‌های گذشته با وجود چالش‌ها و شرایط سخت، روند یادگیری را متوقف نکرده است، افزود: تجربه استفاده از ابزارهای آموزشی نوین در دوران همه‌گیری کرونا نمونه‌ای روشن از پایبندی معلمان به رسالت حرفه‌ای خود است.

استاندار ایلام با قدردانی از خانواده‌های شهدا و گرامیداشت یاد «شهیده سوسن محمدزاده»، تأکید کرد: نام‌گذاری اماکن آموزشی به نام شهدای فرهنگی اقدامی برای پاسداشت خدمات و ایثار این عزیزان است.

کرمی حضور فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها در این آیین را نشانه اهمیت نقش آموزش و آگاهی در جامعه دانست و ادامه داد: دستاوردهای امروز کشور در حوزه‌های علمی و فنی بدون تلاش و مجاهدت معلمان قابل تحقق نبود.

مراسم نواختن زنگ سپاس معلم با حضور مسئولان استانی و جمعی از فرهنگیان در یکی از مدارس شهر ایلام برگزار شد.

کد مطلب 6817594

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها