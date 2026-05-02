به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر روز شنبه در مراسم نواختن «زنگ سپاس معلم» با تبریک روز معلم، گفت: مدارس نخستین پایگاه شکلگیری آگاهی و مهارت در نسل آینده هستند و استمرار حرکت علمی کشور از همین محیطهای آموزشی آغاز میشود.
وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در سالهای گذشته با وجود چالشها و شرایط سخت، روند یادگیری را متوقف نکرده است، افزود: تجربه استفاده از ابزارهای آموزشی نوین در دوران همهگیری کرونا نمونهای روشن از پایبندی معلمان به رسالت حرفهای خود است.
استاندار ایلام با قدردانی از خانوادههای شهدا و گرامیداشت یاد «شهیده سوسن محمدزاده»، تأکید کرد: نامگذاری اماکن آموزشی به نام شهدای فرهنگی اقدامی برای پاسداشت خدمات و ایثار این عزیزان است.
کرمی حضور فرهنگیان، دانشآموزان و خانوادهها در این آیین را نشانه اهمیت نقش آموزش و آگاهی در جامعه دانست و ادامه داد: دستاوردهای امروز کشور در حوزههای علمی و فنی بدون تلاش و مجاهدت معلمان قابل تحقق نبود.
مراسم نواختن زنگ سپاس معلم با حضور مسئولان استانی و جمعی از فرهنگیان در یکی از مدارس شهر ایلام برگزار شد.
