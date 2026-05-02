نقش معلمان در تربیت نسل آینده و حفظ هویت ملی کلیدی است

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر شنبه در آیین نواختن زنگ سپاس معلم به مناسبت روز معلم, در مدرسه حاجیه‌خانم گلستانی شهرک معلم اراک, اظهار کرد: معلمان علاوه بر انتقال دانش، نقش مهمی در ترویج اخلاق، هنر و تربیت نسل آینده بر عهده دارند و آموزش آنان، ماندگاری مفاهیم علمی و فرهنگی را در ذهن دانش‌آموزان به دنبال دارد.

استاندار مرکزی تصریح کرد: این سرمایه‌های انسانی در شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان و تقویت ظرفیت‌های جامعه نقش کلیدی دارند و در شرایطی که کشور با چالش‌های گوناگون مواجه است به طور حتم دانش‌آموزان که تربیت‌یافته معلمان هستند در برابر سختی‌ها ایستادگی می‌کنند.

زندیه‌وکیلی همچنین با ادای احترام به مقام معلمانی که در راه دفاع از وطن و ارزش‌ها به شهادت رسیده‌اند، نام معلمان شهیده فریده سادات سیدی و زهرا مشهدی را برشمرد و از فداکاری این معلمان و خانواده‌های آنان قدردانی کرد.

وی گفت: یاد این خانواده‌های شهدا که نمونه‌هایی از ایثار و ازخودگذشتگی هستند، برای نسل‌های آینده الهام‌بخش خواهد بود.

زندیه‌وکیلی افزود:معلمان از افراد فرهیخته و تأثیرگذار جامعه‌اند و در مقاطع مختلف منشأ خیر و برکت بوده‌اند.

استاندار مرکزی تاکید کرد: معلمان سرمایه‌های ماندگار فرهنگ، مقاومت و هویت ملی هستند که باید در راستای رفع مشکلات این قشر زحمتکش از هیچ کوششی دریغ نکرد.