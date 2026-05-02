۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

معلمان سرزمین آفتاب در ۶۰ روز گذشته در فضای مجازی حماسه آفریدند

معلمان سرزمین آفتاب در ۶۰ روز گذشته در فضای مجازی حماسه آفریدند

اراک- مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: معلمان سرزمین آفتاب در ۶۰ روز گذشته در فضای مجازی حماسه آفریدند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا پیرحسینلو پیش از ظهر شنبه در آیین نواختن زنگ سپاس معلم با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا اظهار کرد: معلمان استان مرکزی در روشن نگه داشتن مسیر دانایی و تعلیم و تربیت نقش مهمی داشته‌اند.

وی افزود: معلمان سرزمین آفتاب در حدود ۶۰ روز گذشته و پس از رخدادهای اخیر کشور، در فضای مجازی عملکرد چشمگیری داشته‌اند که قابل تقدیر است.

مدیرکل آموزش و پرورش با اشاره به فعالیت‌ها در سامانه شاد گفت: تدریس در کلاس‌های مجازی به مراتب دشوارتر از کلاس حضوری است اما فرهنگیان در این مدت تلاش فراوانی کردند.

وی افزود: در این دوره معلمان علاوه بر برگزاری کلاس‌های مجازی، شب‌ها در میادین و خیابان‌های اصلی حضور یافتند همچنین در مساجد، پارک‌ها و موکب‌ها کلاس‌های رفع اشکال برای دانش‌آموزان دایر کردند که اقدامی کم‌نظیر بود.

پیرحسینلو با بیان اینکه دغدغه‌های استاندار مرکزی در حوزه تعلیم و تربیت قابل تقدیر است، گفت: وضعیت آموزش و پرورش استان مرکزی مطلوب است و این مهم با حمایت مدیریت ارشد این استان تحقق یافته است.

وی بیان کرد: امید است با شکست دشمنان و پیروزی جبهه حق، کلاس‌های حضوری هرچه زودتر از سر گرفته شود و مدارس دوباره شاهد شور و نشاط دانش‌آموزان باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی یاد معلمان شهیده زهرا مشهدی و فریده سادات سیدی را گرامی داشت و گفت: این دو فرهنگی پس از سال‌ها فعالیت آموزشی در جریان موشک‌باران اراک به شهادت رسیدند.

