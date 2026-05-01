به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم زاده شامگاه جمعه در اجتماع معلمان کشور دوست در حسینیه ایران اراک اظهار کرد: سرزمین آفتاب، دیار بزرگان، خاستگاه اندیشه و فرهنگ و سرزمین صنعت و تمدن است.

وی افزود: ملت ایران همزمان با تحمل فقدان‌های بزرگ و داغ‌های سنگین، استوار و باایمان در مسیر آرمان‌های خود ایستاده است.

حکیم زاده ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، سرداران‌و دانش‌آموزان جنگ تحمیلی رمضان تصریح کرد: این فداکاری‌ها گواه روشنی بر حقانیت، مظلومیت و در عین حال عظمت ملت ایران است و نشان می‌دهد این مسیر با تکیه بر ایمان و اعتقاد ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: ملت ایران در برابر حوادث تلخ، با الهام از مکتب عاشورا، نگاه عزتمندانه دارد و این روحیه، رمز تداوم حرکت در مسیر استقلال و پیشرفت است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: آموزش و پرورش یکی از ارکان اصلی جهاد فرهنگی کشور است و معلمان، مدیران و دانش‌آموزان به‌عنوان اثرگذارترین حلقه در این عرصه، مسئولیتی خطیر در تربیت نسل آینده و صیانت از هویت ملی بر عهده دارند.

حکیم زاده پیشرفت علمی را کانون اصلی دشمنی نظام سلطه با ملت ایران عنوان کرد و افزود: کشورهای سلطه‌گر تلاش داشته‌اند مسیر علم و فناوری را در انحصار خود نگه دارند اما جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیت‌های بومی و میراث تمدنی خود، این انحصار را درهم شکسته است.

وی بیان کرد: ملت ایران به‌عنوان وارث تمدنی دانش‌بنیان، مسیر رشد علمی را با جدیت دنبال کرده و هرگز محدودیت‌های تحمیلی در این حوزه را نپذیرفته است.

دستاوردهای علمی، پشتوانه اصلی اقتدار ملی است

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: توسعه مبتنی بر توان داخلی، ضامن پایداری کشور است و تجربه برخی کشورها نشان داده توسعه وارداتی و غیرریشه‌ای، پایدار نیست، در حالی که پیشرفت علمی بومی، زمینه‌ساز اقتدار واقعی و ماندگار خواهد بود.

وی افزود: دستاوردهای علمی، پشتوانه اصلی اقتدار ملی است و همین موضوع، علت اصلی نگرانی و تقابل دشمنان با جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

حکیم زاده تصریح کرد: از پیش‌دبستانی تا دانشگاه، فرایند تربیت نیروی انسانی توانمند و متعهد آغاز می‌شود و آموزش و پرورش در خط مقدم این مسیر قرار دارد.

وی ادامه داد: با هدایت‌های وزیر آموزش و پرورش و حمایت‌های دولت، تلاش بر آن است که مدارس به کانون‌های اصلی تربیت نسل آینده‌ساز کشور تبدیل شوند.

حکیم زاده با اشاره به بازدید از نمایشگاه دستاوردهای علمی دانش‌آموزان، این ظرفیت‌ها را مایه امید و افتخار دانست و تأکید کرد: نسل جوان ایران با استعداد و خلاقیت خود، آینده‌ای روشن را برای کشور رقم خواهد زد.

‌دشمنان، پیشرفت علمی ایران را هدف قرار داده‌اند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اقدامات خصمانه دشمنان گفت: حمله به مراکز آموزشی، پژوهشی و دانش‌آموزان، نشان‌دهنده دشمنی آشکار با بنیان‌های علمی و آموزشی کشور است و بیانگر آن است که دشمنان، پیشرفت علمی ایران را هدف قرار داده‌اند.

وی افزود: حضور فعال معلمان و دانش‌آموزان در عرصه‌های آموزشی و تربیتی، پاسخی قاطع به این اقدامات و نشانه عزم جدی ملت ایران برای ادامه مسیر پیشرفت است.

حکیم زاده تصریح کرد: ملت ایران با تکیه بر باورهای دینی و روحیه ایثار، از هیچ تهدیدی هراس ندارد و با اتحاد و همبستگی، تمامی توطئه‌های دشمنان را خنثی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش در خط مقدم جهاد فرهنگی و اقتدار ملی قرار دارد گفت: نظام تعلیم و تربیت کشور با همراهی مردم، مصمم است نسلی تربیت کند که با تعهد، آگاهی و دلبستگی به ایران اسلامی، در مسیر اعتلا و سربلندی کشور گام بردارد.