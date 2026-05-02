به گزارش خبرنگار مهر،سید مهدی حسینی پیش از ظهر شنبه در آیین گرامیداشت روز معلم که با حضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان و دانشآموزان در دبیرستان دخترانه جراحیزاده برگزار شد، اظهار کرد: معلمان در ایام جنگ با مجاهدتی علمی و تلاشی خستگیناپذیر، اجازه ندادند چرخه آموزش در کشور متوقف شود و با وجود تمامی سختیها و محدودیتها، کلاسهای درس را فعال نگه داشتند.
فرماندار ساوه، با قدردانی از تلاشهای معلمان افزود: فرهنگیان همواره روشناییبخش مسیر رشد و تعالی جامعه هستند و آینده هر کشوری در گرو تعلیم و تربیت نسل جوان آن است.
حسینی تاکید کرد: به طور حتم توسعه و اقتدار کشور بدون نقشآفرینی معلمان امکانپذیر نیست چرا که این جامعه هدف با تعهد، صبر و مسئولیتپذیری، رسالت خطیر تربیت نسل آینده را برعهده دارند.
وی با اشاره به جایگاه تعلیم و تربیت در نظام اسلامی تصریح کرد: در کشوری که بر پایه تعالیم اسلام و ارزشهای دینی بنا شده، معلمان علاوه بر انتقال دانش،مسئولیت انتقال فرهنگ، هویت و تمدن اسلامی–ایرانی را نیز بر دوش دارند.
فرماندار ساوه تصریح کرد: نسل کنونی جامعه باید با پیشینه تاریخی، فرهنگی و تمدنی کشور خود آشنا شود و این مهم از طریق آموزش صحیح و عمیق محقق خواهد شد.
حسینی با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: شهادت رهبر و فرماندهان، درسهای بزرگی برای جامعه به همراه داشت و نشان داد که مسیر دفاع از ارزشها نیازمند ایثار، صبر و استقامت است،این رویدادها مسئولیت همه ما، بهویژه دستگاه تعلیم و تربیت را در تبیین مفاهیم ایثار، همبستگی و مسئولیتپذیری دوچندان میکند.
وی با بیان اینکه کشور در شرایط ویژهای قرار دارد، بیان کرد: اکنون علاوه بر شرایط جنگی، با مشکلات و فشارهای اقتصادی نیز مواجه هستیم و طبیعی است که این مسائل بر زندگی اقشار مختلف جامعه تأثیرگذار باشد، با این حال، آنچه میتواند کشور را از این شرایط عبور دهد، حفظ اتحاد، همدلی و انسجام ملی است.
فرماندار ساوه تصریح کرد: در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت روحیه همبستگی، امیدآفرینی و اعتماد متقابل در جامعه هستیم و معلمان میتوانند با تربیت نسلی آگاه، مسئولیتپذیر و امیدوار، نقش مهمی در عبور از این شرایط ایفا کنند.
وی ضمن آرزوی توفیق برای فرهنگیان، از تلاشهای شبانهروزی آنان در مسیر اعتلای علمی و اخلاقی دانشآموزان تقدیر کرد و روز معلم را فرصتی برای تجلیل از مقام والای معلمان دانست.
نظر شما