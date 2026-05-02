به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم‌زاده ظهر شنبه در آیین نواختن «زنگ سپاس معلم» در اراک اظهار کرد: کلاس درس اولین محیط رسمی است که در آن هویت اجتماعی و ملی کودکان شکل می‌گیرد و معلم به عنوان محور این فضا می‌تواند با بهره‌گیری از روش‌های خلاقانه و انگیزشی، علاقه به یادگیری و تفکر پرسشگرانه را در دانش‌آموزان تقویت کند.

وی با تأکید بر جایگاه ارتباط انسانی در فرایند تعلیم و تربیت افزود: بدون تردید هیچ فناوری پیشرفته یا برنامه درسی مدرن نمی‌تواند جایگزین ارتباط انسانی و تأثیر عاطفی معلم شود؛ همان نقشی که از گذشته تاکنون در تربیت سرمایه‌های انسانی و پیشبرد مسیر توسعه جوامع اثرگذار بوده است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت توجه به جایگاه معلمان بیان کرد: ارتقای منزلت اجتماعی معلمان، توانمندسازی حرفه‌ای آنان و فراهم کردن شرایط مناسب معیشتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر ایفای نقش الگویی معلمان در جامعه را هموار کند، چرا که جامعه‌ای که قدردان زحمات معلمان خود نباشد، در مسیر پیشرفت با چالش مواجه خواهد شد.

حکیم‌زاده با گرامیداشت یاد شهدا و مقام معلم، پیشرفت‌های ملت ایران را حاصل ایستادگی، مقاومت، ایمان و باورهای دینی مردم دانست و گفت: بسیاری از این ارزش‌ها از محیط مدرسه و نظام آموزشی شکل می‌گیرد و آموزش و پرورش نقش مهمی در هدایت فکری و تربیت انسان‌های جامعه ایفا می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت علم‌آموزی در پیشرفت کشور افزود: همان‌گونه که در سخن معروف «توانا بود هر که دانا بود» و نیز در آیه شریفه «هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ» تأکید شده، دانایی در گرو آموختن علم است و توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای ارتباط مستقیم با توجه به علم و دانش دارد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش همدلی و انسجام ملی را از عوامل مهم موفقیت ملت ایران در عرصه‌های مختلف دانست و تصریح کرد: آموزش و پرورش در شکل‌گیری بسیاری از دستاوردها و حماسه‌های ملی و همچنین در دفاع از استقلال و پیشرفت کشور نقشی اساسی دارد.

وی با اشاره به تلاش‌های فرهنگیان در مسیر تعلیم و تربیت گفت: معلمان حتی تا روزهای پایانی سال تحصیلی و گاه با حضور در منازل دانش‌آموزان، مسیر آموزش را ادامه می‌دهند که این موضوع جلوه‌ای از تعهد،مسئولیت‌پذیری و دلسوزی جامعه فرهنگیان نسبت به آینده دانش‌آموزان است.

حکیم‌زاده همچنین با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور بر پایه دانش بومی خاطرنشان کرد: نگاه آموزش و پرورش تنها محدود به یک فعالیت سازمانی نیست، بلکه نقشی اساسی در تقویت استقلال، پیشرفت علمی و توسعه کشور ایفا می‌کند.