اتابک: افزایش قیمت خودرو منطقی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک امروز در حاشیه مراسم روز جهانی کارگر در جمع خبرنگاران درباره تأمین مواد مورد نیاز کارخانهها اظهار کرد: بخشی از مواد مورد نیاز، بهویژه در حوزه بستهبندی کارخانجات، با توجه به مسائل موجود در پالایشگاههای پلیمری، حتماً باید مورد توجه قرار گیرد. شرکتها باید مواد اولیه خود را بهموقع دریافت کنند.
وی افزود: بدون تردید، کمبودهایی در برخی مواد، اعم از مواد مورد نیاز در حوزه پت و پلیمر یا سایر موارد وجود دارد، اما در وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامهریزیهای لازم انجام شده و با هماهنگی صورتگرفته با واحدهای پتروشیمی و وزارت نفت، مواد مورد نیاز کارخانهها به واحدهای تولیدی خواهد رسید.
ثبات شغلی کارگران به استمرار تولید بستگی دارد
اتابک درباره ثبات شغلی کارگران، گفت: ثبات شغلی کارگران به استمرار تولید بستگی دارد و همه ما باید تلاش کنیم این استمرار در کشور حفظ شود. دولت و تمامی بخشهای آن، از جمله بانکها، تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، باید شرایطی را فراهم کنند تا واحدهای تولیدی که در این دوره با مشکلاتی مواجه شدهاند، بتوانند پرداختهای خود را به تعویق انداخته و امکان تأمین مواد اولیه مورد نیازشان را داشته باشند.
وزیر صمت ادامه داد: دولت بستهای را پیشبینی کرده که بانکها باید آن را بهطور کامل اجرا کنند تا تولید استمرار پیدا کند.
تعهد صمت به خودروسازان درباره تامین ورق
وی درباره وضعیت قیمت خودرو گفت: در خصوص خودرو نیز شایعاتی مطرح شده بود مبنی بر اینکه به دلیل مشکلات در کارخانههای فولاد، ورق مورد نیاز خودروسازان تأمین نمیشود. در همین راستا، جلساتی با تولیدکنندگان و واردکنندگان برگزار کردیم و به آنها تعهد دادیم که ورق مورد نیاز خودرو همچنان تأمین خواهد شد.
اتابک تصریح کرد: در حال حاضر، نهادهای متعددی در فرآیند قیمتگذاری خودرو نقش دارند که مهمترین آن شورای رقابت است. از تولیدکنندگان و فعالان بازار خودرو خواستیم با توجه به شرایط موجود، ملاحظات لازم را در نظر بگیرند و از افزایش بیدلیل و جهشی قیمتها خودداری کنند.
وی گفت: بررسیها نشان میدهد افزایش اخیر قیمت خودرو، توجیه اقتصادی و منطقی ندارد. باید قیمتها به تعادل برسد؛ واردات خودرو نیز ادامه دارد.
