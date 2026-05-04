به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد مقیمی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی و رؤسای تشکل‌های تخصصی حوزه خودرو، گفت: وزارت صمت با تمرکز ویژه بر صنعت خودرو، تلاش‌های خود را در دو محور اصلی پیش برده که شامل حمایت‌های ساختاری از طریق ستاد تسهیل در حوزه‌های بیمه، مالیات و تعهدات بانکی، و نیز رفع موانع تأمین مواد اولیه است.

بر اساس اعلام ایدرو، وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان تأمین شده و فرآیند تولید آغاز گشته است، افزود: انتظار می‌رود میزان تولید به صورت پلکانی افزایش یابد.

مقیمی همچنین گفت: به‌زودی شاهد عرضه مستمر هفتگی خودرو از سوی خودروسازان خواهیم بود که می‌تواند منجر به کاهش التهاب بازار و رفع نگرانی‌های مصرف‌کنندگان شود.

لزوم افزایش تولید خودرو

همچنین حسینی کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این نشست اعلام کرد: در این نشست بخشی از التهابات بازار که مربوط به ناترازی عرضه و تقاضا است مورد بررسی قرار گرفت، خودروسازان باید نسبت به افزایش تولیدات خود اقدام کنند و مشکلاتی که در تامین ارز و کمبود نقدینگی دارند از طریق بانک مرکزی حل و فصل شود.

وی افزود: نحوه ترخیص کالاهای مورد نیاز خودروسازان در گمرک از دیگر موضوعاتی بود که مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت قرار شد مصوبات ستاد تسهیل در راستای کمک به حوزه خودرو به تمام دستگاه‌ها اجرایی ابلاغ شود.

حبیب‌زاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در خصوص این جلسه گفت: ما مصوبه بانک مرکزی را مبنی بر تخصیص ۷۰۰ همت برای تامین سرمایه در گردش و نقدینگی خودروسازان داشتیم که هم اکنون باید مشخص شود این مبلغ کجا رفته است.

به گفته وی، در این شرایط لازم است مسئولان مربوطه در جهت رفع مشکلات این حوزه اعم از بیمه، عوارض، معافیت‌های گمرکی، واردات بدون انتقال ارز از طریق ایرانیان خارج از کشور، آزادسازی قیمت گذاری و تنها نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر روند آن و اصلاح قوانین و مقررات با استفاده از نظر خبرگان حوزه صنعت خودرو و حذف استانداردهای ۸۵ گانه که ارز بر هستند، اقدام کنند.