حباب سنگین بازار خودرو؛ انفجار قیمتی در کمتر از دو هفته+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، در بازار خودروی کشور طی بازه زمانی ۲۷ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ روندی کم‌سابقه از جهش قیمتی مشاهده شده است؛ جهشی که تقریباً در تمام کلاس‌های خودرویی دیده می‌شود و نشان می‌دهد بازار پس از یک دوره رکود نسبی، دوباره وارد فاز التهاب و افزایش شکاف قیمتی شده است. بررسی جزئیات نشان می‌دهد بسیاری از محصولات داخلی طی کمتر از دو هفته بین ۳۰۰ تا یک میلیارد تومان رشد قیمت را تجربه کرده‌اند؛ افزایشی که نه‌تنها خریداران را غافلگیر کرده، بلکه حتی فعالان باسابقه بازار نیز آن را «غیرقابل پیش‌بینی» توصیف می‌کنند.

مانی حدادی، کارشناس صنعت خودرو، در این خصوص با اشاره به شرایط خاص جنگی و تحریم‌های مالی اخیر می گوید: بازار خودرو در وضعیت عجیبی به سر می‌برد؛ به طوری که نه فروشنده‌ای حاضر به معامله است و نه خریداری توان خرید دارد. او با بیان اینکه «قیمت‌ها به صورت حباب‌وار افزایش پیدا می‌کند»، تاکید می‌کند که شرایط فعلی به هیچ وجه برای صنعت حساس خودرو طبیعی نیست و باید فیلتر بحران‌های پیش‌آمده را در نظر گرفت.

جزئیات قیمت خودروها

یکی از شاخص‌ترین نمونه‌ها در این بین، سورن پلاس (XU7P) است که قیمت آن از ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان در ۲۷ فروردین به ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان در ۱۰ اردیبهشت رسیده و ۴۵۰ میلیون تومان افزایش را ثبت کرده است. نسخه فول این خودرو نیز از ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیده و رشدی ۵۰۰ میلیونی را نشان می‌دهد. این رشد، سورن را در رده خودروهایی قرار داده که بیشترین افزایش قیمت را در این دوره کوتاه تجربه کرده‌اند.

در بخش محصولات خانواده دنا نیز وضعیتی مشابه دیده می‌شود. دنا پلاس ۶ دنده از ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیده است؛ جهشی ۷۰۰ میلیونی که آن را به یکی از پرنوسان‌ترین خودروهای بازه زمانی مورد بررسی تبدیل می‌کند. دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) نیز از ۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیده و ۸۵۰ میلیون تومان رشد را پشت سر گذاشته است. این ارقام نشان می‌دهد خودروهای نیمه‌لوکس‌تر داخلی، بیشترین فشار قیمتی را تجربه کرده‌اند.

در خانواده پژو ۲۰۷ هم روند افزایشی ادامه دارد. نسخه TU3 از ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۱.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیده و ۴۷۰ میلیون تومان گران‌تر شده است. مدل دنده‌ای پانوراما نیز با جهش از ۱.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان افزایش ۶۱۰ میلیونی را ثبت کرده است. نسخه اتوماتیک نیز که همواره از محبوبیت بالایی برخوردار است، از ۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۲.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیده و ۷۹۰ میلیون رشد نشان می‌دهد. افزایش شدید قیمت ۲۰۷ها حاکی از تقاضای پایدار بازار برای خودروهای چابک و جوان‌پسند است.

در گروه سدان‌های اقتصادی‌تر، رانا پلاس از ۱.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیده و با افزایش ۵۹۰ میلیونی عملاً از محدوده خودروهای اقتصادی فاصله گرفته است. تارا دستی نیز از ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیده، در حالی که نسخه اتوماتیک V4 LX با جهشی حیرت‌انگیز از ۲.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان، افزایش ۱.۴۱۰ میلیاردی را تجربه کرده است؛ یکی از شدیدترین جهش‌ها در کل لیست.

در بخش محصولات جدید ایران‌خودرو، ری‌را نیز از ۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۳.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان افزایش داشته و ۱.۲۰۰ میلیارد تومان رشد را ثبت کرده است؛ رشدی که این کراس‌اوور را عملاً به محدوده قیمتی خودروهای وارداتی کارکرده نزدیک می‌کند.

در سوی دیگر بازار، خودروهای سایپا نیز مسیر افزایشی مشابهی را طی کرده‌اند. اطلس اتوماتیک با وجود طراحی جدید و عرضه محدود، از ۱.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیده و رشد ۱۷۰ میلیونی را ثبت کرده است. در رده ارزان‌ترها، ساینا S از ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیده و ۴۴۰ میلیون افزایش داشته است. کوییک SR نیز از ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیده و ۴۰۰ میلیون تومان رشد کرده است.

در بخش سدان‌های جدید سایپا، شاهین GL از ۱.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیده و ۷۲۰ میلیون تومان افزایش را ثبت کرده است. نسخه اتوماتیک G نیز از ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیده و رشد ۹۰۰ میلیونی داشته است. سهند دنده‌ای از ۱.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیده و ۴۷۰ میلیون رشد کرده است؛ همچنین سهند اتوماتیک از ۱.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیده و ۵۳۰ میلیون تومان افزایش داشته است.

این جهش‌ها نشان می‌دهد بازار خودرو در این بازه کوتاه تحت تأثیر انتظارات تورمی، محدودیت عرضه و نوسانات ارزی قرار گرفته است. الگوی افزایش قیمت‌ها در همه بخش‌ها یکسان نیست اما تقریباً هیچ خودرویی در این لیست از موج صعودی قیمت‌ها در امان نمانده است. این اتفاق می‌تواند رفتار خریداران را به سمت تعویق خرید، افزایش تقاضای سفته‌بازانه و تشدید رکود معاملاتی سوق دهد؛ روندی که در کوتاه‌مدت ثبات را از بازار دور می‌کند و چشم‌انداز قیمتی را مبهم‌تر از قبل نشان می‌دهد.