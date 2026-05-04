به گزارش خبرنگار مهر، بازار خودروی کشور در هفتههای اخیر با نوسانات شدید قیمتی و بیثباتی قابلتوجهی مواجه شده است؛ شرایطی که فعالان این حوزه از آن بهعنوان یکی از پرالتهابترین دورههای بازار یاد میکنند. افزایش نرخ ارز، انتشار شایعات و تشدید جو روانی در بازار، انتظارات تورمی و البته سواستفاده برخی از واسطهها از جمله عواملی هستند که به تشدید این نابسامانی دامن زدهاند و فضای خرید و فروش را با چالشهای جدی روبهرو کردهاند.
در چنین فضایی، اختلاف قیمتها، تغییر مداوم نرخها و افزایش شکایات میان خریداران، فروشندگان و نمایشگاهداران، به یکی از دغدغههای اصلی بازار تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند ادامه این روند، علاوه بر کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان، میتواند به بیاعتمادی گسترده در معاملات منجر شود؛ موضوعی که ضرورت بررسی دقیقتر و ارائه راهکارهای مؤثر برای ساماندهی بازار خودرو را بیش از پیش برجسته میکند.
افزایش بدون ضابطه قیمت خودرو
اسد کرمی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تهران در این خصوص با بیان اینکه وضعیت بازار خودرو در روزهای اخیر بهشدت آشفته و ناپایدار شده است، گفت: این نابسامانی بهگونهای است که نمیتوان یک نهاد یا عامل مشخص را بهعنوان مقصر اصلی معرفی کرد. مجموعهای از عوامل در این شرایط دخیل هستند؛ از جمله افزایش نرخ ارز، رشد قابلتوجه هزینههای بیمه و مالیات و همچنین تغییر مسیر واردات خودرو.
وی ادامه داد: پیش از این، واردات خودرو عمدتاً از مسیر امارات انجام میشد، اما اکنون بهدلیل محدودیتها، واردات از مسیرهای جایگزین مانند عمان صورت میگیرد که همین موضوع هزینهای در حدود ۳۰۰ میلیون تومان به قیمت نهایی خودرو اضافه کرده است.
رئیس اتحادیه خودرو افزود: نوسانات مداوم نرخ ارز و همچنین انتشار اخبار و شایعات متناقض درباره وضعیت واردات، تأثیر مستقیمی بر روند قیمتها گذاشته و موجب تشدید بیثباتی در بازار شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر، روزانه بین ۱۵ تا ۲۰ مورد شکایت در اتحادیه ثبت میشود که عمدتاً ناشی از افزایش بدون ضابطه قیمتهاست. بهعنوان نمونه، فروشندهای خودروی خود را با قیمتی مشخص عرضه میکند، اما پس از گذشت چند روز و افزایش قیمتها، از فروش با نرخ قبلی خودداری میکند. این در حالی است که ممکن است نمایشگاهدار بر اساس همان قیمت، معامله را با مشتری نهایی انجام داده باشد و در نتیجه با اختلاف قیمتی قابلتوجهی مواجه شود. در چنین شرایطی، مشخص نیست مسئولیت جبران این خسارت بر عهده چه کسی است.
کرمی خاطرنشان کرد: زمانی که خودرویی مانند پژو ۲۰۷ در بازار به قیمت حدود سه میلیارد تومان میرسد، طبیعی است که سایر خودروها نیز دچار افزایش قیمتهای غیرمنطقی شوند. بنابراین، ضروری است اصلاحات اساسی از داخل بازار و در ساختارهای مرتبط صورت گیرد تا بتوان به ثبات نسبی در قیمتها دست یافت.
