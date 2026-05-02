تبریز میزبان مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی سه گانه

فرامرز رنجکش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی سه گانه در رده های سنی جوانان، امید و بزرگسالان برای اعزام به مسابقات آسیایی ناگویا ژاپن در نیمه دوم خرداد ماه در سد امند شهر تبریز برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت سه گانه آذربایجان شرقی همچنین از دعوت سه ورزشکار استان به اردوی تیم ملی دو اتلون خبر داد و تصریح کرد: طاها جانی و ایلیا دست رنج در رده سنی نونهالان و طاها ولایی در رده سنی نوجوانان به همراه ستار یثربی مربی هیات سه گانه استان به عنوان مربی به اردوی تیم ملی دو اتلون دعوت شده اند که این اردو به مدت یک هفته در شهر قم در حال برگزاری است.

رنجکش همچنین از اعزام تیم دختران دو اتلون استان به مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی خبر داد و عنوان کرد: این مسابقات نیز در ۲ رده سنی نونهالان و نوجوانان از ۲۶ لغایت ۲۸ اردیبهشت ماه در شهر سرخه استان سمنان برگزار خواهد شد و تیم استان روز بیست و پنجم اردیبهشت با ۸ بازیکن و ۲ کادر فنی و خودم به عنوان سرپرست تیم اعزام خواهیم شد.