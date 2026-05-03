به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا دشتی اردکانی، معاون حقوقی وزیر اقتصاد، از تدوین و اجرای بسته‌های حمایتی ویژه برای کارگاه‌ها و کارخانه‌های آسیب‌دیده یا تعطیل‌شده بر اثر جنگ خبر داد و گفت: این تسهیلات به‌تدریج تخصیص یافته و پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای بازسازی و رونق بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ، افزود: برای کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر بسته حمایتی تدوین شده و واحدهای مشمول نیز در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند و فرآیند اجرای این طرح در حال انجام است.

دشتی اردکانی ادامه داد: بسته حمایتی دوم نیز برای کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که بیش از ۵۰ نفر نیروی کار دارند در حال آماده‌سازی است تا بتوانیم مدیریت مناسبی داشته باشیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: بسته‌های متنوعی برای واحدهای آسیب‌دیده در نظر گرفته شده و پس از برآورد دقیق میزان خسارت‌ها در سطح کشور و به تفکیک استان‌ها، جزئیات آن از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام خواهد شد.

وی همچنین در پایان از پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی و برنامه‌های تقویت سرمایه‌گذاری خبر داد.