به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدی در سخنانی، اظهار داشت: در راستای سیاستهای حمایتی دولت از فعالان اقتصادی که از تبعات جنگ آسیبدیدهاند، وزارت امور اقتصادی و دارایی از آغاز ثبتنام تسهیلات ویژهای خبر داد که این فرایند از امروز، ۲۶ فروردینماه ۱۴۰۵، به مدت پنجروز در درگاه الکترونیکی کات به آدرس kat.mefa.ir به مرحله اجرا درآمده است.
وی در تشریح جزئیات این طرح حمایتی، گفت: این تسهیلات باهدف کلیدیِ مساعدت به بنگاههای اقتصادی برای عبور از چالشهای ناشی از جنگ، در سه محور اساسیِ تأمین سرمایه در گردش موردنیاز، کمک به پرداخت بهموقع حقوق و مزایای کارکنان خدوم و همچنین صیانت از اشتغال موجود در واحدهای تولیدی و خدماتی، طراحی و ابلاغ شده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان، افزود: کسبوکارهایی که دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار بیمهشده بوده و مجوز رسمی فعالیت اقتصادی را در اختیار دارند، میتوانند با مراجعه به سامانه kat.mefa.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند؛ سقف تسهیلات قابل اعطا برای هر کارگر، مبلغ ۴۴۰ میلیون تومان تعیین شده است که گامی مهم در راستای توانمندسازی این واحدها محسوب میشود.
محمدی، در خصوص نحوه بازپرداخت این تسهیلات، تصریح کرد: بازپرداخت این وامها در قالب ۲ تا ۴ فقره چک یا اقساط ششماهه صورت خواهد پذیرفت و نرخ سود پایه این تسهیلات ۲۳ درصد تعیین شده است، اما برای آن دسته از بنگاههایی که بتوانند نسبت به حفظ نیروی کار خود اقدام کرده و یا حتی در تعداد شاغلین خود افزایشی را به ثبت برسانند، نرخ سود با کاهشی چشمگیر به ۱۸ درصد تقلیل خواهد یافت.
وی، متقاضیان را به مطالعه دقیق شرایط و ضوابط ثبتنام در سامانه kat.mefa.ir دعوت کرد و ابراز امیدواری کرد که این اقدام وزارت اقتصاد، بتواند گامی مؤثر در جهت حفظ تابآوری و پویایی اقتصاد کشور در شرایط کنونی ایفا کند.
