نمایشگاه نقاشی «رد قلم» در نیشابور برپا شد

حمیدرضا آتشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با بزرگداشت هفته مقام معلم و کار و کارگر نمایشگاه نقاشی انفرادی « رد قلم » آثار محبوبه سه گنبدی بانوی هنرمند نقاش نیشابوری در محل نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور برپاشد.
سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور بیان کرد: در نمایشگاه نقاشی انفرادی « رد قلم » آثار محبوبه سه گنبدی بانوی هنرمند نقاش نیشابوری ۲۳ اثر با تکنیک سیاه قلم با موضوع طبیعت و چهره و سبک هایپررئال و فتورئال در ابعاد ۳۰×۲۰و ۵۰×۴۵ در معرض دیدعموم علاقه مندان قرار گرفته است.
وی بیان کرد: این نمایشگاه که همزمان با بزرگداشت هفته مقام معلم و کار و کارگر برپا شده است، تا یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶:۳۰ لغایت ۱۹ بعد از ظهر دایر است.
آتشی تصریح کرد: نمایشگاه نقاشی انفرادی «رد قلم» آثار محبوبه سه گنبدی درنگارخانه کمال الملک واقع در خیابان شهیدجعفری (راه آهن) مجتمع فرهنگی وهنری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور برپا شده است.
