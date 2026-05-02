توقف فعالیت «اسپریت ایرلاینز» آمریکا پس از ۳۴ سال

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش رسانه‌های خارجی، شرکت هواپیمایی ارزان‌قیمت Spirit Airlines (اسپریت) پس از تشدید مشکلات مالی و افزایش قابل‌توجه هزینه‌های عملیاتی، فعالیت خود را متوقف کرده یا در آستانه توقف کامل عملیات قرار دارد.

به نوشته رویترز، ناکامی این شرکت در دستیابی به توافق‌های مالی برای تداوم فعالیت و فشار فزاینده هزینه‌ها، اسپریت را وارد مرحله توقف خدمات کرده است. سی‌بی‌اس نیوز نیز گزارش داده این شرکت تمامی پروازهای خود را لغو کرده و روند توقف منظم عملیات را آغاز کرده است.

گاردین با اشاره به پایان ۳۴ سال فعالیت اسپریت، از خروج آن از بازار هوانوردی خبر داده و واشنگتن‌پست نیز شکست بسته‌های حمایتی و ناتوانی در تأمین نقدینگی را از دلایل اصلی این وضعیت عنوان کرده است. در همین حال، گزارش‌هایی از آسوشیتدپرس نیز حاکی است شرکت تحت فشار بدهی‌ها و رشد هزینه‌ها، ناچار به توقف کامل خدمات شده است.

در مجموع، افزایش قیمت سوخت جت، بحران بدهی و ناکامی برنامه‌های نجات مالی از مهم‌ترین عوامل فروپاشی عملیاتی اسپریت ایرلاینز ارزیابی می‌شود.