مسیر جایگزین پل ابوالفارس رامهرمز بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به سرعت عمل راهداران در برقراری دوباره پیوند مسیر روستاهای جوکنگ و خدیجه اظهار کرد: پس از انسداد پل بر اثر عبور یک دستگاه تریلی با بار غیرمجاز و فراتر از ظرفیت فنی بخش ابوالفارس رامهرمز، اولویت ما در گام اول، رفع انسداد و برقراری ارتباط ایمن برای اهالی بود که خوشبختانه طبق وعده‌ای که داده شد، این مسیر در کمتر از ۴۸ ساعت بازگشایی شد.

وی در خصوص بازسازی پل اصلی تأکید کرد: تمامی هماهنگی‌ها برای تأمین قطعات فنی مورد نیاز از خارج از استان انجام شده و به محض استقرار این قطعات در محل کارگاه، عملیات نصب و مرمت سازه اصلی پل نیز حداکثر ظرف مدت دو هفته به پایان خواهد رسید تا ایمنی پایدار در این محور به طور کامل تأمین شود.