فتاح: جنگ رمضان باعث شد انگیزه‌ تولید افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام همزمان با روز کارگر از پالایشگاه نفت پارس بازدید کرد و ضمن بازدید از بخش‌های مختلف تولیدی این مجموعه، با کارگران نیز دیدار و گفتگو کرد و از نزدیک در جریان مسائل آنها قرار گرفت.

وی با بیان اینکه هیچ کارگاه تولیدی در مجموعه ستاد مجوزی برای اخراج و تعدیل نیرو ندارد، افزود: لازم است همه به وضعیت کارکنان و کارگران رسیدگی کنند، این رسیدگی فقط به مباحث مالی محدود نیست؛ رسیدگی یعنی دیدن کارگران، قدرشناسی از آنها و تکریم جایگاهشان در چرخه سخت تولید. آینده اقتصاد ایران در دوره شکوفایی پس از جنگ به دست همین کارگران ساخته می‌شود.

فتاح با اشاره به اینکه امروز مسئولیت مدیران ما در کشور سنگین است، تصریح کرد: ما برای چنین روزی تربیت شده‌ایم تا کشور را در روزهای سخت، نه تنها به سمت عادی‌سازی که با سرعت به سمت توسعه و پیشرفت حرکت دهیم.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با تأکید بر اینکه هیچ مدیری اجازه ندارد از جنگ رمضان به عنوان بهانه‌ای برای کم و کاستی‌ها در تولید استفاده کند، گفت: محدودیت‌ها را می‌فهمیم اما وقتی خون شهدایمان را به یاد می‌آوریم و مردم مبعوث شده برای دفاع از ایران را هر شب در خیابان‌ها می‌بینیم، دیگر فرصتی برای بهانه‌جویی نداریم.

فتاح خاطر نشان کرد: با فهم درست وضعیت کشور، وظیفه همه ما بکارگیری ابتکارات جدید و خلاقیت‌های مدیریتی و اجرایی در هدایت همه ظرفیت‌ها برای گذار از این شرایط خاص کشور است. امام شهید ما ویژگی مهم ایرانیان و نقطه اتکای ایستادگی آنها در مقابل دشمنان را دین و دانش دانسته بود که امروز به فضل خدا مومن‌تر از گذشته و با نبوغ ذاتی ایرانی مسیر عزت و استقلال ایران را ادامه خواهیم داد.