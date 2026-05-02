فتاح: هیچ کارگاه تولیدی در ستاد اجرایی حق تعدیل نیرو ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) همزمان با روز کارگر و در جریان بازدید از پالایشگاه نفت پارس، بر استمرار تولید و افزایش محصولات در صنایع وابسته تأکید کرد و گفت: تداوم تولید و رشد ظرفیت محصولات، از مهم‌ترین برنامه‌های سال جاری است. جنگ رمضان با فداکاری تاریخی ملت ایران نه تنها بهانه‌ای برای کاهش تولید نیست، بلکه انگیزه‌ای مضاعف برای افزایش قابل توجه تولید در صنایع مختلف به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه هیچ واحد تولیدی در مجموعه ستاد مجوزی برای اخراج یا تعدیل نیرو ندارد، افزود: لازم است مدیران به وضعیت کارکنان و کارگران رسیدگی کنند. این رسیدگی تنها به مسائل مالی محدود نمی‌شود، بلکه توجه به کارگران، قدردانی از تلاش آنان و تکریم جایگاهشان در چرخه دشوار تولید را نیز شامل می‌شود. آینده اقتصاد ایران در دوره شکوفایی پس از جنگ، به دست همین کارگران ساخته خواهد شد.

فتاح با اشاره به مسئولیت سنگین مدیران در شرایط کنونی کشور، تصریح کرد: ما برای چنین روزهایی تربیت شده‌ایم تا کشور را در روزهای سخت، نه فقط به سمت عادی‌سازی، بلکه با شتاب بیشتر به سوی توسعه و پیشرفت هدایت کنیم.

وی با تأکید بر اینکه هیچ مدیری اجازه ندارد از جنگ رمضان به عنوان بهانه‌ای برای کمبودها و کاستی‌های تولید استفاده کند، گفت: محدودیت‌ها را درک می‌کنیم، اما وقتی خون شهدایمان را به یاد می‌آوریم و حضور مردم آماده دفاع از ایران را هر شب در خیابان‌ها می‌بینیم، دیگر فرصتی برای بهانه‌جویی باقی نمی‌ماند.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام یادآور شد: با درک صحیح از شرایط کشور، وظیفه همه ما به‌کارگیری ابتکارات جدید و خلاقیت‌های مدیریتی و اجرایی برای هدایت همه ظرفیت‌ها و عبور از این شرایط خاص است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امام شهید ما، ویژگی برجسته ایرانیان و نقطه اتکای ایستادگی آنان در برابر دشمنان را دین و دانش می‌دانست و امروز نیز به فضل الهی، با ایمانی راسخ‌تر از گذشته و نبوغ ذاتی ایرانیان، مسیر عزت و استقلال کشور ادامه خواهد یافت.