خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: دوازده اردیبهشت، زمانی که در تقویم ملی ایران اسلامی، دو جایگاه متفاوت اما مرتبط باهم را نشان می دهد؛ از یک سو، تجلیل از جایگاه والای معلمان به عنوان معماران و سازندگان آینده و از سوی دیگر، بزرگداشت سالگرد شهادت شهید آیتالله مرتضی مطهری، دانشمند و اندیشمند برجستهای که در مسیر تبیین حقایق، جان خود را فدا کرد.
پیوند میان این دو مناسبت، یادآور این حقیقت است که معلم واقعی، تنها انتقالدهنده دانش نیست؛ بلکه کسی است که با ایثار و پایداری خود، الگویی از حقیقت و عدالت برای نسلها میسازد.
شهادت آیت الله مطهری، در واقع تجلی اوج مسئولیتپذیری یک معلم در عرصه اندیشه و مبارزه با انحرافات فکری است؛ یاد آیت الله مطهری نیز به عنوان نمادی از پیوند ناگسستنی «فرهنگ علم و شهادت»، در قلب تمامی پژوهشگران و طالبان دانش تداعی میشود.
علمآموزی فریضه ای الهی است
مولوی عبدالستار حسینزهی، امامجمعه اهلسنت خاش، در گفت و گو با خبرنگار مهر روز معلم و علم آموزی را از والاترین عبادات و معلمان را وارثان مقام پیامبران خواند و بر نقش آنان در آگاهیبخشی و روشنگری جامعه تأکید کرد.
وی با اشار به آیه سوره مجادله «یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ» بیان کرد: ۱۲ اردیبهشت، روز بزرگداشت مقام والای معلم، فرصتی مغتنم برای پاسداشت کسانی است که شمع وجود خود را در طریقت علم و آگاهی افروختهاند و مسیر سعادت دنیا و آخرت را به انسانها مینمایانند.
امامجمعه اهلسنت خاش گفت: معلمی، میراث گرانقدر پیامبران است؛ چنانکه پیامبر اکرم (ص) میفرمایند: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِکَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّی النَّمْلَةَ فِی جُحْرِهَا وَحَتَّی الْحُوتَ لَیُصَلُّونَ عَلَی مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَیْرَ».
وی بیان کرد: از نگاه قرآن کریم، علمآموزی نه فقط یک ضرورت فردی، بلکه فریضهای الهی برای تعالی جامعه است؛ معلم با روشنکردن ذهنها، بنیادهای جهل و تاریکی را فرو میریزد و جامعه را به سوی عدالت، اخلاق و آگاهی پیش میبرد.
مولوی حسینزهی در پایان افزود: امروز بیش از هر زمان، به معلمان آگاه، متعهد و بصیر نیاز داریم؛ معلمانی که با نگاه قرآنی خود، نسلی دانا، پرسشگر و عدالتخواه تربیت کنند؛ معلم واقعی کسی است که هم علم بیاموزد و هم راه زیستن بر اساس وحی و خرد را نشان دهد.
تعلیم و تربیت بنیادیترین رکن تعالی بشری است
اسما سارانی، مسئول واحد خواهران دفتر نهاد رهبری دانشگاه سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر پس از تبریک روز معلم گفت: تعلیم و تربیت، از بنیادیترین ارکان تعالی بشری است و معلم، به عنوان محور این فرایند، رسالتی فراتر از آموزش را بر عهده دارد.
وی بیان کرد: شهید آیت الله مرتضی مطهری به عنوان الگویی بیبدیل در ساحت تعلیم، به ما آموخت که معلمی، پیش از آنکه هنرِ آموختن باشد، هنر «ساختن انسان» است ایشان تجسم عینی یک معلم خودساخته بود که پیش از آنکه بر منبر تدریس بنشیند، بر نفس خود تسلط یافته بود.
سارانی ادامه داد: جایگاه معلم در جامعه، جایگاه انسانسازی و تمدنآفرینی است؛ نگاهی به دوران حیات شهید مطهری نشان میدهد که قدرت نفوذ کلام ایشان، ناشی از همنشینی علم و عمل بوده است.
معلم باید شاگرد را با نور معرفت فضایل اخلاقی آشنا کند
وی افزود: معلم در ترازوی شهید مطهری، کسی است که جان شاگرد را با نور معرفت فضایل اخلاقی آشنا می کند؛ در واقع، شهید مطهری نمونه بارز استادی بود که «منش»، «اخلاق» و «ایمان» را در کلاس درس، به اندازه «محتوای علمی» به مخاطب عرضه میکرد.
مسئول واحد خواهران دفتر نهاد رهبری دانشگاه سیستان و بلوچستان تصریح کرد: روز معلم، فرصتی برای بازخوانی این حقیقت است، که توسعه پایدار کشور، در گرو تربیت انسانهایی است که به زیور علم و اخلاق آراسته باشند.
وی تاکید کرد: معلم، به عنوان معمار جانها، نقشی کلیدی در شکلدهی به هویت فردی و اجتماعی نسل آینده دارد؛ اگر شهید مطهری توانست با آثار خود، نسلهای متعددی را با حقایق دین آشنا سازد، به دلیل تعهد عمیق ایشان به این رسالت بود.
سارانی در پایان خاطرنشان کرد: تکریم معلم، صرفاً قدردانی از یک شخص نیست، بلکه پاسداشت حریم علم و ارزشهای انسانی است؛ جامعهای که به مقام معلم حرمت میگزارد، در واقع به آینده خود احترام گذاشته است.
روز معلم؛ تجلی پیوند میان تعلیم و حکمت
ناصر اسدی عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک روز معلم بیان کرد: نامگذاری دوازدهم اردیبهشتماه به نام «روز معلم» در تقویم ملی ایران، بیش از آنکه یک مناسبت نمادین باشد، تجلی پیوند میان «تعلیم» و «حکمت» است.
وی افزود: شهادت استاد فرزانه، شهید آیتالله مرتضی مطهری، نقطه عطفی است که در آن، مقام معلمی با ایثار و اندیشهورزی گره خورده است؛ ایشان نه تنها یک معلم در مفهوم کلاسیک کلمه، بلکه معمار اندیشه ناب اسلامی و پل ارتباطی میان سنت و تجدد بودند.
اسدی تصریح کرد: جایگاه معلم در ترازوی اندیشه شهید مطهری، جایگاهی استراتژیک و حیاتی است؛ معلم صرفاً انتقالدهنده اطلاعات نیست، بلکه مسئولیت «جهتدهی به فکر» و «پالایش ذهن» جامعه را بر عهده دارد.
ضرورت دمیدن روح پرسشگری و تحلیل به جامعه توسط معلمان
وی ادامه داد: شهید مطهری با درک عمیق از هجمههای فکری زمانه خود، با قلم و بیان خویش، از مرزهای عقیدتی دفاع کرد؛ این دقیقاً همان رسالتی است که هر معلمی در کلاس درس بر دوش دارد؛ یعنی دمیدن روح پرسشگری و تحلیل در کالبد جامعه.
عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان بیان کرد: معلمی در منظومه فکری شهید مطهری، امتداد رسالت انبیا است؛ شهید مطهری به ما آموخت که معلم باید آزاداندیش باشد تا بتواند «آزاداندیش» تربیت کند؛ ایشان با شجاعت در برابر انحرافات ایستاد و ثابت کرد که یک معلم آگاه میتواند مسیر تاریخ یک ملت را تغییر دهد.
وی خاطرنشان کرد : تجلیل از مقام معلم، تجلیل از دانایی و بصیرت است؛ جامعهای که معلم در آن جایگاهی رفیع و کرامتی والا دارد، جامعهای است که مسیر تعالی را با شتاب بیشتری طی میکند.
