به گزارش خبرنگار مهر، علی رمضانی ظهر پنجشنبه در گردهمایی مدیران و رؤسای آموزشوپرورش شهرستانها و مناطق استان مازندران اظهار کرد: در اجرای «طرح نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) بسیار مصمم هستیم و این طرح را با جدیت تمام دنبال میکنیم.
وی با اشاره به وضعیت کنونی آموزشوپرورش کشور افزود: خوشبختانه حال آموزشوپرورش خوب است و با اتکا به کار کارشناسی و بهرهگیری از تیمهای متخصص، به نتایج مطلوبی دست یافتهایم.
رمضانی با بیان اینکه رویکرد این وزارتخانه مبتنی بر تحلیل و کار کارشناسی است، تصریح کرد: با بررسی دقیق و علمی مسائل میتوان به راهکارهای مؤثر و نتایج قابل قبول دست یافت. اجرای «طرح نماد» با اولویت دنبال میشود.
در ادامه این گردهمایی، فریدون کلبادینژاد، مدیرکل آموزشوپرورش مازندران با تأکید بر نقش حیاتی مهارتهای مدیریتی اخلاقمحور در ارتقای نظام تعلیموتربیت گفت: در کنار تخصص مدیریتی، ویژگیهایی چون تدبیر، امانتداری، صداقت، جراتورزی و بصیرت، ستونهای مدیریت موفق هستند.
وی افزود: تقوا، صداقت و صمیمیت نقشی مهم در پیشبرد اهداف سازمانی دارند و مدیران باید علاوه بر مهارتهای فنی، توان همدلی با کارکنان را داشته باشند تا محیطی پویا و حمایتی شکل گیرد.
مدیر دستگاه تعلیموتربیت مازندران، آموزشوپرورش را رکن توسعه پایدار دانست و اظهار کرد: تبادل تجربه در نشستهای تخصصی، زمینه ارتقای عملکرد و ایجاد فهم مشترک در مجموعه را فراهم میکند.
کلبادینژاد در پایان با اشاره به آمادگی کامل فرهنگیان استان خاطرنشان کرد: فرهنگیان مازندران با تمام توان پای کار هستند و امتحانات پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم امسال به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
