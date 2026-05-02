۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

توقیف ۱۳۱۶ دستگاه خودروی شوتی در یک ماه

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: مقابله با خودروهای شوتی یکی از ماموریت‌های اولویت‌دار پلیس است و در فروردین ماه امسال، ۱۳۱۶ دستگاه از این خودروها توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، با تاکید بر اینکه مقابله با خودروهای شوتی با قدرت در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سراسر کشور است، اظهار کرد: خودروهای شوتی امنیت را در ابعاد مختلف مخدوش می کند؛ مقابله با این پدیده مطالبه مردمی و از ماموریت های اولویت دار و مستمر پلیس است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از توقیف هزار و ۳۱۶ دستگاه انواع خودروی شوتی در بازه زمانی یک ماهه (فروردین ۱۴۰۵) خبر داد.

وی با تاکید بر اینکه مقابله با کالای قاچاق به منزله دفاع از تولید داخلی و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، بیان کرد: در فروردین ماه سال جاری تعداد ۴ هزار و ۸۳۸ فقره پرونده برای متهمان در حوزه قاچاق کالا و ارز تشکیل و پیگیری شد.

