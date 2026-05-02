  استانها
  2. البرز
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

۲۵۰ میلیارد کلاهبرداری با فروش مس به جای طلا

کرج- فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای خبر داد که با فروش مس به جای طلای آب شده، ۲۵۰ میلیارد ریال از دو مالباخته کلاهبرداری کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند فرمانده انتظامی استان البرز، اعلام کرد که پرونده کلاهبرداری مبنی بر جعل طلای آب شده و فروش آن توسط متصدی یک واحد صنفی طلا فروشی در شهر کرج، با پیگیری پلیس امنیت اقتصادی استان به نتیجه رسید.

وی افزود: تحقیقات اولیه نشان داد که متصدی طلا فروشی، با فروش مس به جای طلای آب شده به دو نفر، مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال دریافت کرده و متواری شده بود. پس از انجام اقدامات پلیسی و فنی، مخفیگاه متهم در یکی از نقاط شهر کرج شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد.

سردار هداوند با اشاره به تکمیل پرونده و معرفی متهم به مراجع قضایی، به شهروندان توصیه کرد: همواره هنگام خرید طلا به مراکز معتبر مراجعه کرده، انگ طلای آب شده را از سامانه مربوطه استعلام و فاکتور رسمی دریافت شود.

کد مطلب 6817758

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها