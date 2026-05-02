۲۵۰ میلیارد کلاهبرداری با فروش مس به جای طلا

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند فرمانده انتظامی استان البرز، اعلام کرد که پرونده کلاهبرداری مبنی بر جعل طلای آب شده و فروش آن توسط متصدی یک واحد صنفی طلا فروشی در شهر کرج، با پیگیری پلیس امنیت اقتصادی استان به نتیجه رسید.

وی افزود: تحقیقات اولیه نشان داد که متصدی طلا فروشی، با فروش مس به جای طلای آب شده به دو نفر، مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال دریافت کرده و متواری شده بود. پس از انجام اقدامات پلیسی و فنی، مخفیگاه متهم در یکی از نقاط شهر کرج شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد.

سردار هداوند با اشاره به تکمیل پرونده و معرفی متهم به مراجع قضایی، به شهروندان توصیه کرد: همواره هنگام خرید طلا به مراکز معتبر مراجعه کرده، انگ طلای آب شده را از سامانه مربوطه استعلام و فاکتور رسمی دریافت شود.