  1. استانها
  2. اصفهان
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

«موزه جنایات علیه علم» در دانشگاه صنعتی اصفهان راه‌اندازی می‌شود

اصفهان - رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: بخش آسیب‌دیده این دانشگاه بر اثر حمله اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، به‌عنوان «موزه جنگ و جنایت علیه علم» حفظ می‌شود تا یادگار مقاومت علمی کشور باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ظفرالله کلانتری ظهر شنبه در حاشیه بازدید معاون رئیس‌جمهور از این دانشگاه، حمله اخیر به زیرساخت‌های علمی کشور را بی‌سابقه و ضدانسانی توصیف کرد و اظهار داشت: هیچ مقطع تاریخی حتی در دوران دفاع مقدس، مراکز علمی کشور هدف حمله مستقیم قرار نگرفته بودند و این اقدام دشمن نمادی آشکار از دشمنی با علم و پیشرفت است.

کلانتری با تأکید بر اینکه بر اساس قوانین بین‌المللی، مراکز علمی از تعرض نظامی مصون هستند، افزود: هدف قرار دادن دانشگاه صنعتی اصفهان، مصداق روشن جنایت جنگی است و نشان می‌دهد مدعیان تمدن و اخلاق جهانی در عمل پایبندی به هیچ معیار انسانی ندارند.

۲ همت خسارت مستقیم و توقف طرح‌های صنعتی

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان میزان خسارات وارده به تجهیزات و ابنیه دانشگاه را بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تجهیزات پیشرفته و زیرساخت‌های حیاتی در دانشکده‌های مهندسی برق و مراکز تحقیقاتی عمدتاً تخریب شده‌اند.

وی با اشاره به پیامدهای غیرمستقیم این حادثه گفت: علاوه بر خسارت مادی، توقف پروژه‌های مشترک با صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان، ضرر عدم‌النفع سنگینی به دانشگاه وارد کرده است؛ با این حال تلاش می‌کنیم با برنامه‌های کوتاه‌مدت، روند فعالیت‌های علمی و صنعتی را در سریع‌ترین زمان ممکن بازیابی کنیم.

از ویرانه تا یادمان علمی؛ تصمیم هیئت‌رئیسه برای تأسیس موزه جنگ

کلانتری از تصمیم هیئت‌رئیسه دانشگاه برای حفظ آثار تخریب‌شده خبر داد و اظهار داشت: محل فعلی اصابت موشک‌ها به موزه دائمی جنگ و جنایت علیه علم تبدیل خواهد شد تا نسل آینده بداند که دشمن با چه ذهنیتی حتی به علم و پژوهش رحم نکرد.

به گفته وی، هم‌زمان با این اقدام نمادین، با حمایت دولت و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، زمین جدیدی برای ساخت ساختمان نوین پژوهشکده و تجهیز آن به فناوری‌های پیشرفته اختصاص یافته است.

هدف قرار دادن «فاوا»؛ هراس دشمن از توان بومی

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در پاسخ به اینکه چرا پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) مورد هدف قرار گرفته، گفت:این مرکز به دلیل دستاوردهای بزرگ در حوزه‌های صلح‌آمیز، از جمله طراحی سامانه بومی کنترل ترافیک فرودگاه‌ها، مورد توجه جهانیان بود. ما پس از ۴ دهه تلاش، توانستیم کشور را از واردات نمونه خارجی بی‌نیاز کنیم و دشمن دقیقاً همین موفقیت را هدف قرار داد.

کلانتری تأکید کرد: هرچند تجهیزات آسیب دیده‌اند، اما عزم دانشمندان، اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان برای تداوم آموزش و پژوهش نه‌تنها تضعیف نشده بلکه راسخ‌تر از گذشته است.

کد مطلب 6817808

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها