به گزارش خبرنگار مهر، سید ظفرالله کلانتری ظهر شنبه در حاشیه بازدید معاون رئیس‌جمهور از این دانشگاه، حمله اخیر به زیرساخت‌های علمی کشور را بی‌سابقه و ضدانسانی توصیف کرد و اظهار داشت: هیچ مقطع تاریخی حتی در دوران دفاع مقدس، مراکز علمی کشور هدف حمله مستقیم قرار نگرفته بودند و این اقدام دشمن نمادی آشکار از دشمنی با علم و پیشرفت است.

کلانتری با تأکید بر اینکه بر اساس قوانین بین‌المللی، مراکز علمی از تعرض نظامی مصون هستند، افزود: هدف قرار دادن دانشگاه صنعتی اصفهان، مصداق روشن جنایت جنگی است و نشان می‌دهد مدعیان تمدن و اخلاق جهانی در عمل پایبندی به هیچ معیار انسانی ندارند.

۲ همت خسارت مستقیم و توقف طرح‌های صنعتی

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان میزان خسارات وارده به تجهیزات و ابنیه دانشگاه را بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تجهیزات پیشرفته و زیرساخت‌های حیاتی در دانشکده‌های مهندسی برق و مراکز تحقیقاتی عمدتاً تخریب شده‌اند.

وی با اشاره به پیامدهای غیرمستقیم این حادثه گفت: علاوه بر خسارت مادی، توقف پروژه‌های مشترک با صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان، ضرر عدم‌النفع سنگینی به دانشگاه وارد کرده است؛ با این حال تلاش می‌کنیم با برنامه‌های کوتاه‌مدت، روند فعالیت‌های علمی و صنعتی را در سریع‌ترین زمان ممکن بازیابی کنیم.

از ویرانه تا یادمان علمی؛ تصمیم هیئت‌رئیسه برای تأسیس موزه جنگ

کلانتری از تصمیم هیئت‌رئیسه دانشگاه برای حفظ آثار تخریب‌شده خبر داد و اظهار داشت: محل فعلی اصابت موشک‌ها به موزه دائمی جنگ و جنایت علیه علم تبدیل خواهد شد تا نسل آینده بداند که دشمن با چه ذهنیتی حتی به علم و پژوهش رحم نکرد.

به گفته وی، هم‌زمان با این اقدام نمادین، با حمایت دولت و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، زمین جدیدی برای ساخت ساختمان نوین پژوهشکده و تجهیز آن به فناوری‌های پیشرفته اختصاص یافته است.

هدف قرار دادن «فاوا»؛ هراس دشمن از توان بومی

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در پاسخ به اینکه چرا پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) مورد هدف قرار گرفته، گفت:این مرکز به دلیل دستاوردهای بزرگ در حوزه‌های صلح‌آمیز، از جمله طراحی سامانه بومی کنترل ترافیک فرودگاه‌ها، مورد توجه جهانیان بود. ما پس از ۴ دهه تلاش، توانستیم کشور را از واردات نمونه خارجی بی‌نیاز کنیم و دشمن دقیقاً همین موفقیت را هدف قرار داد.

کلانتری تأکید کرد: هرچند تجهیزات آسیب دیده‌اند، اما عزم دانشمندان، اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان برای تداوم آموزش و پژوهش نه‌تنها تضعیف نشده بلکه راسخ‌تر از گذشته است.