برگزاری ویژه برنامه گرامیداشت روز معلم در کانون پرورش فکری کردستان

به گزارش خبرنگار مهر،ویژهبرنامه تجلیل از مقام شامخ معلم با حضور حمیدرضا گوهری، مدیرکل کانون استان، جمعی از مربیان، معلمان و دانشآموزان پایه سوم بعدازظهر شنبه در مرکز فرهنگی هنری شماره (۱) سنندج برگزار شد.
در این مراسم، ضمن اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و هنری، از معلمان و دانشآموزان نمونه تقدیر به عمل آمد.
حمیدرضا گوهری در این آیین با تبریک روز معلم، به تبیین جایگاه والای فرهنگیان در جامعه پرداخت و اظهار کرد: معلمان ستونهای اصلی ساختن کشوری آباد و موفق هستند و نقش آنان در تعلیم و تربیت نسل آیندهساز، نقشی کلیدی و تعیینکننده است.
وی افزود: تقویت روحیه قدرشناسی در میان کودکان و نوجوانان از اهداف مهم برگزاری چنین برنامههایی است.
این ویژهبرنامه با هدف ترویج فرهنگ قدردانی، میزبان بخشهای متنوعی از جمله کارگاههای قصهگویی، ایستگاه نقاشی و جشن «ضرب و خودکار» بود.
در ادامه مراسم نیز با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از سوی مدیرکل کانون استان، از تلاشهای معلمان و موفقیتهای دانشآموزان برتر تقدیر شد.
پایانبخش این آیین، برنامهای نمادین و ارزشی بود که طی آن دانشآموزان با قرائت اشعاری در وصف مقام معلم و ایثار، اقدام به غرس نهال کردند.
این نهالکاری به یاد دانشآموزان شهید حادثه مدرسه میناب انجام شد تا پیوند میان علم، ایثار و شهادت در ذهن نسل آینده ماندگار شود.
