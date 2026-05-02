سرهنگ نصیریان: ۴۵ درصد تصادفات گیلان ناشی از عدم توجه به جلو است

سرهنگ نصرالله نصیریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات این پلیس در سال جاری اظهار کرد: رویکرد ما بر اقدامات ایجابی متمرکز است، بهویژه برای کاربران آسیبپذیر نظیر موتورسیکلتسواران.

وی افزود: طی یک ماه اخیر، هزار دستگاه موتور سیکلت و ۸ هزار خودرو در سطح استان به صورت ساعتی توقیف شدهاند. در این طرح، به جای توقیف فیزیکی طولانی مدت، رانندگان ضمن توقیف ساعتی، آموزش های لازم را دریافت کرده و گام مؤثری در ارتقای فرهنگ ترافیک برداشته شده است.

سرهنگ نصیریان از اجرای طرح های ضربتی در شهرستان های هدف خبر داد و گفت: پارسال ۲۰ مرحله طرح ضربتی در شهر لنگرود علیه تخلفات حادثهآفرین انجام شد و امسال نیز ادامه دارد. متأسفانه در فروردین ماه، لنگرود با ۱۰۰ درصد افزایش تصادفات فوتی مواجه بود که تمام متوفیان موتورسیکلت سوار بودهاند.

وی با اعلام رتبه اول استان گیلان در تصادفات فوتی کشور، بحرانی ترین شهرها را به ترتیب: لنگرود، تالش و رودسر اعلام کرد.

سرهنگ نصیریان با تأکید بر الزام استفاده از کلاه ایمنی استاندارد توسط موتورسیکلتسواران تصریح کرد: در کنار اعمال قانون، آموزش های میدانی نیز ارائه میشود. همچنین خودروهای رسوبی پس از یک سال و موتورسیکلتهای رسوبی پس از شش ماه تعیین تکلیف خواهند شد و پیامک هشدار برای مالکان ارسال میشود.

فرمانده پلیس راهور گیلان یادآور شد: امسال تخلفات حادثهساز ۹ درصد افزایش یافته و ۴۵ درصد تصادفات ناشی از عدم توجه کافی به جلوست که استفاده از تلفن همراه حین رانندگی از مصادیق آن است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۷ درصد افزایش تخلف در این حوزه داشتهایم.

وی با اشاره به نقش ۳ هزار پلیس و فرهنگیاران پلیس در پیشگیری از تصادفات، گفت: در طرح نوروزی امسال، ۴۰۱ فقره تصادف فوتی رخ داد که نسبت به سال قبل ۵ درصد کاهش داشته است. این موفقیت مرهون همکاری همیاران پلیس و فرهنگیاران است.