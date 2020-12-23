سردار سید کمال هادیانفر در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مردم از طرح ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی استقبال نکردند، اظهار کرد: این طور نیست که از این طرح اصلاً استقبال نشده باشد، به دلیل اینکه اطلاع رسانی گسترده‌ای در این زمینه انجام شد هرکسی که برای آن به صرفه بود به ما مراجعه و موتورسیکلتش را ترخیص کرد.

وی افزود: ۵۴ درصد از موتورسیکلت‌های رسوبی که عددی حدود ۸۳۷ هزار موتورسیکلت به دلیل تخلفات قضائی توقیف شده بودند، یا اینکه در تصادفات فوتی و جرحی نقش داشته‌اند، یا اینکه رها شده بودند و یا اینکه موتورسیکلت ابزار جرم بوده است.

رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی گفت: درست است که پلیس راهور فرایند ترخیص را انجام می‌دهد اما باید مراحلی طی شود تا متقاضی به پلیس راهور برسد به عنوان مثال شاید برای ترخیص موتورسیکلتی نیاز باشد کلانتری، آگاهی، پلیس مبارزه با مواد مخدر، قاضی پرونده و… مراجعه کند تا بتواند برگه ترخیص موتورسیکلت را از آنها بگیرد.

به گفته سردار هادیانفر ۴۶ درصد از تمام موتورسیکلت‌های رسوبی به دلیل تخلفات راهنمایی و رانندگی توقیف هستند و البته فرآیند ترخیص یک موتورسیکلت زمان بر است.

وی خاطرنشان کرد: برای آن ۴۶ درصدی که به دلیل تخلفات راهنمایی و رانندگی توقیف بودند تسهیلاتی مانند تقسیط بیمه و… در نظر گرفته‌ایم تا فرد مشکلی برای ترخیص نداشته باشد.

توقیف ۶۵ درصد موتورسیکلت‌های رسوبی به دلیل تخلفات راهوری

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا بیان کرد: از ۹۷ هزار موتورسیکلت رسوبی که ترخیص شده است ۶۰ تا ۶۵ درصد آنها تخلفات راهنمایی و رانندگی دارند.

سردار هادیانفر خاطرنشان کرد: برخی از موتورسیکلت‌های رسوبی اسقاط و قدیمی شده‌اند و برای فرد ارزشی ندارد تا وقت بگذارد و هزینه کند تا یک موتورسیکلت بلااستفاده را ترخیص کند.

یک راهکار جدید به جای توقیف وسایل نقلیه

وی افزود: ما دنبال این هستیم تا فرآیند توقیف را به حداقل ممکن برسانیم و قانونی کنیم و به عنوان مثال طرح قفل چرخ را ارائه دادیم تا دیگر نیاز نباشد وسیله نقلیه متخلف را توقیف کنیم.

رئیس پلیس راهور ناجا در پایان گفت: استقبال از طرح ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی خوب نیست اما حد انتظار ما همین بوده است چرا که حجم بیشتر آنها یعنی ۵۴ درصد موتورسیکلت‌های رسوبی نیاز به طی کردن یک فرآیند طولانی برای ترخیص دارند.