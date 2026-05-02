تداوم فعالیت علمی در کشور با تأمین تجهیزات و فضاهای موقت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در ادامه سفر استانی خود به اصفهان از ساختمان‌های آسیب‌دیده دانشگاه صنعتی اصفهان بازدید کرد و به مناسبت روز استاد از اساتید این دانشگاه تقدیر و قدردانی کرد.

او در جریان این بازدید با مسئولان و اعضای هیئت علمی دانشگاه نیز گفت‌وگو داشت و در جمع خبرنگاران این استان، با اشاره به سابقه تاریخی ایران در مواجهه با تهدیدها و حملات خارجی گفت: ما معتقدیم آنچه رخ داده جنایتی است که رژیم صهیونیستی و حامیان آن مرتکب شده‌اند.

وی تأکید کرد: هیچ‌گاه شمشیر، بمب یا موشک نتوانسته تمدن یک کشور را بسازد یا از بین ببرد. آنچه تمدن‌ها را پایدار می‌کند اراده ملت‌ها و دانش آنهاست. ملت بزرگ و غیور ایران با اتکا به دانشمندان و جوانان خود، کشور را قوی‌تر، مقتدرتر و فناورتر خواهد ساخت.

افشین با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در مناسبت‌های اخیر از جمله روز معلم، روز کارگر و روز خلیج فارس گفت: همان‌طور که از مرزهای خاکی، دریایی و سرزمینی کشور صیانت می‌شود، علم و فناوری نیز سرمایه ملی است و جوانان، دانشمندان و اساتید دانشگاه‌های کشور از این سرمایه ملی پاسداری می‌کنند و آن را در مسیر رشد و بقای کشور به کار می‌گیرند.

«بازسازی مراکز پژوهشی آسیب‌دیده» اولویت دولت

معاون علمی رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای بازسازی مجموعه‌های آسیب‌دیده دانشگاهی گفت: دولت برنامه‌ای منسجم برای مدیریت خسارت‌ها تدوین کرده است. در بخش صنایع، با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت ابتدا اطلاعات مربوط به خسارت‌ها جمع‌آوری می‌شود. در مرحله بعد، شرکت‌هایی که آسیب جزئی دیده‌اند احیا و تعمیر می‌شوند و در مرحله بعد نیز شرکت‌هایی که خسارت‌های جدی دیده‌اند وارد فرآیند بازسازی خواهند شد.

وی درباره دانشگاه‌ها نیز گفت: تأکید دولت، رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور بر این است که مراکز پژوهشی دانشگاه‌هایی که آسیب دیده‌اند در اولویت بازسازی قرار گیرند. در همین راستا چهارشنبه گذشته جلسه‌ای با وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار و مقرر شد بازسازی چهار دانشگاهی که بیشترین آسیب را دیده‌اند در اولویت قرار گیرد. این چهار دانشگاه شامل دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه صنعتی شریف هستند.

افشین با بیان اینکه در مجموع ۳۲ مرکز پژوهشی و دانشگاهی دچار آسیب شده‌اند، افزود: با این حال آسیب‌های جدی‌تر مربوط به همین چهار دانشگاه است.

وی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین نگرانی در این حوزه نیروی انسانی است، گفت: در این دانشگاه‌ها ما آسیب را صرفاً در تجهیزات یا ساختمان‌ها نمی‌بینیم، بلکه نگرانی اصلی مربوط به نیروی انسانی و جریان علم و فناوری است. به همین دلیل تأکید داریم که فعالیت‌های علمی و پژوهشی این دانشگاه‌ها هرچه سریع‌تر به چرخه عادی بازگردد.

این مقام مسئول ادامه داد: در همین راستا با همکاری دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین با هماهنگی وزیر اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، قرار است بسته ویژه‌ای برای حمایت از نیروی انسانی طراحی شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور گفت: در این بسته حمایتی تلاش می‌شود گردش کاری ایجاد شود تا نیروهای متخصص در حوزه‌هایی که سال‌ها در آن تجربه کسب کرده‌اند حفظ شوند؛ تجربه‌هایی که ارزش آنها بسیار فراتر از اعداد و ارقام مالی است.

تداوم فعالیت علمی با تأمین تجهیزات و فضاهای موقت

افشین توضیح داد: در مرحله نخست باید شرایطی فراهم شود تا فعالیت‌های علمی دانشگاه‌ها بدون وقفه ادامه پیدا کند. بخشی از این موضوع به تأمین تجهیزات اولیه آزمایشگاهی مربوط است که معاونت علمی برای تهیه آن‌ها کمک خواهد کرد.

این مقام مسئول ادامه داد: بنابراین با یک برنامه منظم تلاش می‌کنیم تجهیزات ضروری فراهم شود تا روند پژوهش متوقف نشود و در مرحله بعد، با همکاری دولت و با محوریت وزارت علوم، فرآیند بازسازی با کیفیت بالاتر و با استفاده از فناوری‌های جدید انجام شود.

به گفته افشین، برخی از تجهیزات آزمایشگاهی که پیش از این در اختیار دانشگاه‌ها بود قدیمی شده‌اند و قرار نیست دقیقاً همان تجهیزات دوباره خریداری شود، بلکه تجهیزات به‌روزتر و با فناوری‌های جدید جایگزین خواهند شد.

«علم و عمل» دو بال پیشرفت در جنگ اراده‌ها

معاون علمی رئیس‌جمهور در ادامه با تبریک روز استاد به اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در سراسر کشور و همچنین روز کارگر گفت: «علم و عمل» دو بال پیشرفت کشور هستند. امروز پس از عبور از مراحل مختلف از جمله جنگ در میدان و خیابان و همچنین عرصه دیپلماسی، موضوع مهم دیگری که پیش روی کشور قرار دارد جنگ اراده‌ها است.

افشین در پایان خاطرنشان کرد: در این مرحله باید با کمک مردم وضعیت اقتصادی کشور و همچنین حوزه علم و فناوری را تقویت کنیم و زیرساخت‌های لازم را فراهم سازیم. ملت ایران پیش از این نیز نشان داده‌اند که در ساختن کشور و کمک به یکدیگر توانمند هستند و در این مسیر نیز با انسجام در کنار دولت خواهند بود.