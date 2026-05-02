۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

گروه حنظله اعلام کرد؛

هک و انتشار ۱۵۰ هزار ایمیل محرمانه رابرت مالی+ تصاویر

گروه هکری حنظله از افشای۱۵۰ هزار ایمیل محرمانه نماینده ویژه رئیس‌ جمهور پیشین آمریکا در امور ایران به همراه تصاویری مرتبط با وی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه هکری حنظله امروز شنبه اعلام کرد که در یک عملیات سایبری پیچیده، موفق به نفوذ کامل به سامانه های مرتبط با «رابرت مالی» نماینده ویژه رئیس‌ جمهور پیشین آمریکا در امور ایران شده است.

بر اساس اعلام این گروه هکری، ۱۵۰ هزار ایمیل کاملا جدید و فوق محرمانه متعلق به رابرت مالی، همراه با هزاران گفتگوی خصوصی از حساب رسمی وی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، برای نخستین بار در سایت حنظله در دسترس عموم قرار گرفته است.

حنظله در این باره تاکید کرد که در این اسناد، شواهد غیرقابل انکاری از نقش مستقیم لابی صهیونیستی در طراحی و اجرای تحریم های اقتصادی علیه ایران وجود دارد.

همچنین حنظله اضافه کرد که در این اسناد، مدارکی دیده می‌ شود که نشان می‌ دهد چند کشور عربی حوزه خلیج فارس با رابرت مالی و تیم تحریم او همکاری نزدیک داشته و بازوی اجرایی پروژه‌های فشار اقتصادی علیه ایران بوده‌اند.

