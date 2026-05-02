امدادرسانی به ۳۲ حادثه در استان سمنان؛ ۳ نفر جان باختند

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی جمعیت هلال احمر طی یک هفته گذشته به ۳۲ مورد حادثه در استان سمنان خبر داد و افزود: در مجموع این عملیات ها ۱۵۳ نیرو و ۴۰ خودرو در خدمت حادثه دیدگان بودند.

وی با اشاره به اینکه در بین حوادث تصادفات رانندگی ۱۰ مورد را شامل می شود، ادامه داد: در بین سوانح ترافیکی واژگونی با ۲۸ درصد بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان تعداد فوتی های در صحنه تصادفات رانندگی را سه نفر اعلام کرد و بیان داشت: طی هفته گذشته ۳۴ نفر این تصادفات رانندگی مجروح بر جای گذاشته است.

درخشان با اشاره به اینکه در بین تصادفات رانندگی دو مورد انحراف خودرو و دو مورد برخورد خودروها با یکدیگر گزارش شدند، ادامه داد: در بین تصادفات یکی از مهم ترین ها برخورد کامیون ولوو و بنر در محور دامغان به سمنان با یک کشته و سه مصدوم بوده است.

وی تصریح کرد: ۹ مصدوم توسط هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند و شهر سمنان بالاترین میزان حوادث را طی یک هفته گذشته به خود اختصاص داده است.