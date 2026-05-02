به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی عصر شنبه در مراسم گرامیداشت روز معلم که در باشگاه فرهنگیان سنندج برگزار شد، با تبریک این روز به فرهنگیان، اظهار کرد: معلمان و کارگران بهعنوان دو رکن اساسی جامعه، موتور محرک توسعه و پیشرفت کشور هستند.
وی با بیان اینکه معلم احیاکننده دلها و اندیشههاست، افزود: همانگونه که باران زمینهای خشک را زنده میکند، معلم نیز با دانش و آگاهی، روح و جان انسانها را احیا میکند و زمینهساز رشد و تعالی جامعه میشود.
امام جمعه سنندج با اشاره به اهمیت جایگاه علم در آموزههای دینی، تصریح کرد: علم باید همچون رودخانهای جاری باشد و در همه ابعاد زندگی جامعه جریان پیدا کند، نه اینکه محدود و محصور بماند.
ماموستا رستمی ادامه داد: هر کشوری که از نظام آموزشی قوی برخوردار باشد، در عرصههای مختلف جهانی پیشتاز خواهد بود و به جایگاههای والای علمی و فرهنگی دست خواهد یافت.
وی با تأکید بر نقش تربیتی معلمان گفت: معلم تنها انتقالدهنده دانش نیست، بلکه مسئولیت تربیت، پرورش و انسانسازی را نیز بر عهده دارد و باید با مهربانی، عطوفت و اخلاق نیکو، مسیر رشد دانشآموزان را هموار کند.
امام جمعه سنندج همچنین بر لزوم تکریم مقام معلم و دانشمندان تأکید کرد و افزود: جامعهای که قدر معلمان و اهل علم را بداند، بهطور قطع در مسیر پیشرفت و تعالی قرار خواهد گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت تفکر، ادب و محبت در جامعه، خاطرنشان کرد: معلمان باید الگوی اخلاق، اندیشه و رفتار باشند تا نسل آینده در مسیر درست هدایت شود.
ماموستا رستمی در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت نظام تعلیم و تربیت، زمینه ساخت جامعهای پیشرفته، متحد و اثرگذار در سطح جهان فراهم شود.
