۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

ماموستا رستمی: معلم احیاگر دل‌ها و محور پیشرفت جامعه است

سنندج – امام جمعه سنندج با تأکید بر نقش کلیدی معلمان در توسعه کشور، گفت: معلم به‌عنوان احیاگر قلوب و محور انسان‌سازی، نقشی تعیین‌کننده در پیشرفت علمی، فرهنگی و اقتصادی جامعه ایفا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی عصر شنبه در مراسم گرامیداشت روز معلم که در باشگاه فرهنگیان سنندج برگزار شد، با تبریک این روز به فرهنگیان، اظهار کرد: معلمان و کارگران به‌عنوان دو رکن اساسی جامعه، موتور محرک توسعه و پیشرفت کشور هستند.

وی با بیان اینکه معلم احیاکننده دل‌ها و اندیشه‌هاست، افزود: همان‌گونه که باران زمین‌های خشک را زنده می‌کند، معلم نیز با دانش و آگاهی، روح و جان انسان‌ها را احیا می‌کند و زمینه‌ساز رشد و تعالی جامعه می‌شود.

امام جمعه سنندج با اشاره به اهمیت جایگاه علم در آموزه‌های دینی، تصریح کرد: علم باید همچون رودخانه‌ای جاری باشد و در همه ابعاد زندگی جامعه جریان پیدا کند، نه اینکه محدود و محصور بماند.

ماموستا رستمی ادامه داد: هر کشوری که از نظام آموزشی قوی برخوردار باشد، در عرصه‌های مختلف جهانی پیشتاز خواهد بود و به جایگاه‌های والای علمی و فرهنگی دست خواهد یافت.

وی با تأکید بر نقش تربیتی معلمان گفت: معلم تنها انتقال‌دهنده دانش نیست، بلکه مسئولیت تربیت، پرورش و انسان‌سازی را نیز بر عهده دارد و باید با مهربانی، عطوفت و اخلاق نیکو، مسیر رشد دانش‌آموزان را هموار کند.

امام جمعه سنندج همچنین بر لزوم تکریم مقام معلم و دانشمندان تأکید کرد و افزود: جامعه‌ای که قدر معلمان و اهل علم را بداند، به‌طور قطع در مسیر پیشرفت و تعالی قرار خواهد گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت تفکر، ادب و محبت در جامعه، خاطرنشان کرد: معلمان باید الگوی اخلاق، اندیشه و رفتار باشند تا نسل آینده در مسیر درست هدایت شود.

ماموستا رستمی در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت نظام تعلیم و تربیت، زمینه ساخت جامعه‌ای پیشرفته، متحد و اثرگذار در سطح جهان فراهم شود.

