ضرورت شناخت عمیق آرمان‌ و سیره شهدای والامقام

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فصیحی رامندی بعد از ظهر شنبه در آیین عطرافشانی گلزار شهدا و برنامه میثاق با شهدا با گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام، بر ضرورت شناخت دقیق‌تر آرمان‌ها، ارزش‌ها و راه آنان تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ ایثار و فداکاری شهدا یکی از سرمایه‌های معنوی کشور است، اظهار داشت: مرور مستمر سیره شهدا به ما کمک می‌کند تا با انگیزه، معنویت و روحیه مسئولیت‌پذیری بیشتری در مسیر خدمت به مردم حرکت کنیم.

رئیس شورا ضمن گرامیداشت سالروز تاسیس نهاد مقدس شوراها و تبریک به مناسبت روز معلم ضمن طلب توفیق از خداوند برای خدمت‌رسانی بهتر، بر استمرار فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و تکریم خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد.

رئیس شورا همچنین با توجه به شرایط کشور تصریح کرد: امیدواریم با حضور مستمر مردم در خیابان و ادامه دیپلماسی همراه با عزت و اقتدار ملت ایران شاهد فتح و پیروزی باشیم و با عزت و حکمت اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی محقق شود.