۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۸

ضرورت شناخت عمیق آرمان‌ و سیره شهدای والامقام

قزوین- رئیس شورای شهر قزوین گفت: مرور سیره شهدا و شناخت دقیق آرمان‌های آنان باعث ارتقای روحیه خدمت رسانی بیشتر به مردم می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فصیحی رامندی بعد از ظهر شنبه در آیین عطرافشانی گلزار شهدا و برنامه میثاق با شهدا با گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام، بر ضرورت شناخت دقیق‌تر آرمان‌ها، ارزش‌ها و راه آنان تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ ایثار و فداکاری شهدا یکی از سرمایه‌های معنوی کشور است، اظهار داشت: مرور مستمر سیره شهدا به ما کمک می‌کند تا با انگیزه، معنویت و روحیه مسئولیت‌پذیری بیشتری در مسیر خدمت به مردم حرکت کنیم.

رئیس شورا ضمن گرامیداشت سالروز تاسیس نهاد مقدس شوراها و تبریک به مناسبت روز معلم ضمن طلب توفیق از خداوند برای خدمت‌رسانی بهتر، بر استمرار فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و تکریم خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد.

رئیس شورا همچنین با توجه به شرایط کشور تصریح کرد: امیدواریم با حضور مستمر مردم در خیابان و ادامه دیپلماسی همراه با عزت و اقتدار ملت ایران شاهد فتح و پیروزی باشیم و با عزت و حکمت اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی محقق شود.

کد مطلب 6817910

