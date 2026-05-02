به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل سلمانی بعد از ظهر شنبه در دیدار با مدیران آموزش و پرورش شهرستان تاکستان، ضمن تبریک فرارسیدن روز و هفته معلم، بر نقش بی‌بدیل معلمان در تربیت نسل آینده و توسعه پایدار جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه رفیع آموزش و پرورش در منظومه پیشرفت کشور اظهار داشت: معلمان، ستون‌های اصلی جامعه هستند و بی‌اغراق، آینده این کشور در دستان توانمند و پرتوان آن‌ها رقم می‌خورد.

فرماندار تاکستان عنوان کرد: وظیفه ما به‌عنوان مسئولان این است که با فراهم کردن امکانات و حمایت‌های همه‌جانبه، مسیر خدمت‌گزاری هرچه بهتر این عزیزان را هموار سازیم.

وی با تجلیل از منش و مرام معلمان افزود: تعهد، ایثار و عشق به تعلیم و تربیت از ویژگی‌های بارز فرهنگیان ماست و ما قدردان تمام تلاش‌های شبانه‌روزی آنان هستیم و ان‌شاءالله بتوانیم با همکاری و همدلی بیش از پیش، شاهد ارتقای سطح آموزش و پرورش شهرستان و شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای درخشان دانش‌آموزان باشیم.

فرماندار تاکستان به دغدغه‌های معیشتی و رفاهی معلمان اشاره کرد و گفت: نمی‌توان از کیفیت آموزشی سخن گفت اما از دغدغه‌های روزمره معلمان چشم پوشید و ما در مجموعه فرمانداری تمام توان خود را به کار گرفته‌ایم تا از طریق تعامل سازنده با استان، مشکلات فرهنگیان تاکستان را به حداقل برسانیم.

سلمانی تصریح کرد: عدالت آموزشی تنها در سایه توجه متوازن به همه مناطق محقق می‌شود و تلاش خواهیم کرد هیچ دانش‌آموزی به دلیل کمبود امکانات و تجهیزات از حق تحصیل باکیفیت محروم نماند.