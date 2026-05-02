به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان، با گرامیداشت یاد شهید آیتالله مطهری و شهدای معلم، اظهار کرد: معلمان شهید نه تنها با قلم، بلکه با ایثار جان خود در حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نقش داشتند.
استاندار زنجان با بیان اینکه کلاسهای درس قرارگاه اصلی دولت چهاردهم است، گفت: معلمان تنها آموزشدهنده نیستند، بلکه جایگاهی راهبردی در ساختار اجتماعی داشته و حلقه وصل سرمایه اجتماعی دولت و ملت محسوب میشوند.
وی با اشاره به تاریخ پر فراز و نشیب ایران و مقاومت ملت در برابر دشمنان، افزود: معلمان، حافظان فرهنگ دفاع ملی و مروجان فرهنگ ایثار و شهادت هستند. حضور آنان در دوران جنگ تحمیلی، جلوهای ماندگار از این نقش است.
استاندار زنجان با تأکید بر اینکه «دانایی امروز برابر با قدرت است»، خاطرنشان کرد: حکمت و اندیشه شهید مطهری با پیوند عقلانیت و حماسه، نقش بیبدیلی در گفتمان انقلاب اسلامی ایفا کرد.
صادقی تصریح کرد: دولت چهاردهم با اعتقاد به تقویت هویت ملی، انسجام داخلی و وفاق ملی، باور دارد که این اتحاد مقدس تنها در دل مدارس و به دست توانای معلمان رقم میخورد.
وی انتخاب معلمان نمونه را گامی بنیادین برای قدردانی از مقام معلم دانست و بر لزوم توجه به معلمان گمنامی تأکید کرد که در دورافتادهترین نقاط کشور با ایثار به تعلیم و تربیت فرزندان این آب و خاک مشغولند.
استاندار زنجان همچنین بر برگزاری غیرتشریفاتی جلسات شورای آموزش و پرورش و تشکیل کارگروههای تخصصی پیش از جلسات اصلی تأکید کرد..
صادقی با اشاره به پیشرفتهای عمرانی استان در شرایط سخت اقتصادی، اعلام کرد: ۹ پروژه بزرگ آموزشی با زیربنای بیش از ۱۲ هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۴۳۰ میلیارد تومان در استان زنجان آغاز شده است.
استاندار زنجان افزود: این پروژهها که در شرایط جنگی (اقتصادی) کلید خورده، برنامهریزی شده تا پایان دولت به ثمر بنشینند و گامی بلند در راستای توسعه فضاهای آموزشی استان محسوب میشوند.
صادقی همچنین از موافقت با تأسیس آموزشگاه شبانهروزی دخترانه دوره اول متوسطه در شهر زرینآباد شهرستان ایجرود خبر داد و گفت: پس از انجام کارشناسیهای دقیق، موافقت اصولی با این طرح صادر شده است.
وی با اشاره به اجرای طرح مدارس «حیات طیبه» در استان، خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۸، یک مدرسه ۴۰ کلاسه همراه با سالن ورزشی در قالب این طرح تحویل آموزش و پرورش استان شده است و همچنین در سال ۱۴۰۵، مطالعه یک مدرسه بزرگمقیاس حیات طیبه در دست اجرا میباشد که نشاندهنده عزم جدی دولت برای ارتقای کیفی فضاهای تعلیم و تربیت در استان زنجان است
نظر شما