۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۱

شهدا، پرچمداران عزت و اقتدار ایران اسلامی هستند

قزوین- سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: شهدا، پرچمداران عزت و اقتدار ایران اسلامی، با نثار جان خود، امنیت و آرامش امروز را برای ما به ارمغان آوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله محمدخانی بعد از ظهر شنبه در آیین تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا که با حضور جمعی از مسئولان و فرهنگیان در گلزار شهدای قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در آستانه اولین روز هفته، در روز شنبه، روز معلم، گرد هم آمده‌ایم تا در جوار مزار شهدای سرافراز قزوین، یاد و خاطره آنان را گرامی بداریم. امروز، نه تنها آغاز هفته‌ای نو می‌باشد، بلکه فرصتی است تا مقام شامخ معلمان و ایثارگری‌های بی‌دریغ شهدا را ارج دهیم.

وی افزود: شهدا، پرچمداران عزت و اقتدار ایران اسلامی، با نثار جان خود، امنیت و آرامش امروز را برای ما به ارمغان آوردند. آنان که در دوران دفاع مقدس، در برابر دشمن ایستادند و حماسه‌ها آفریدند، الگوی بی‌بدیل شجاعت و فداکاری هستند. در این میان، یادآوری فداکاری‌ها و ایثارگری‌هایی که در تاریخ پرافتخار این سرزمین رقم خورده، وظیفه ماست.

این مقام مسئول با اشاره رهنمودهای امام شهید انقلاب گفت: یادمان نمی‌رود که چگونه رهبر شهیدمان، همواره الهام‌بخش ما در مسیر ایستادگی و مقاومت بوده‌اند و خود نیز در راه دفاع از آرمان‌های انقلاب، متحمل سختی‌ها و رنج‌های فراوان شدند و در نهایت به آرزوی خود که شهادت بود رسیدند.

محمدخانی ضمن یادآوری اهمیت تعلیم و تربیت تاکید نمود: امروز، ما در این مکان مقدس، ضمن ادای احترام به مقام شهدا، پیمان می‌بندیم که راه آنان را ادامه دهیم و میراث ارزشمندشان را پاس داریم؛ چرا که هر معلم، خود شهیدی است که در راه تعلیم و تربیت نسل‌های آینده، از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کند و هر دانش‌آموز، امانتی است که باید او را برای سربلندی این آب و خاک تربیت کرد.

