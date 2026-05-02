شهدا، پرچمداران عزت و اقتدار ایران اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله محمدخانی بعد از ظهر شنبه در آیین تجدید میثاق با آرمانهای شهدا که با حضور جمعی از مسئولان و فرهنگیان در گلزار شهدای قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در آستانه اولین روز هفته، در روز شنبه، روز معلم، گرد هم آمدهایم تا در جوار مزار شهدای سرافراز قزوین، یاد و خاطره آنان را گرامی بداریم. امروز، نه تنها آغاز هفتهای نو میباشد، بلکه فرصتی است تا مقام شامخ معلمان و ایثارگریهای بیدریغ شهدا را ارج دهیم.
وی افزود: شهدا، پرچمداران عزت و اقتدار ایران اسلامی، با نثار جان خود، امنیت و آرامش امروز را برای ما به ارمغان آوردند. آنان که در دوران دفاع مقدس، در برابر دشمن ایستادند و حماسهها آفریدند، الگوی بیبدیل شجاعت و فداکاری هستند. در این میان، یادآوری فداکاریها و ایثارگریهایی که در تاریخ پرافتخار این سرزمین رقم خورده، وظیفه ماست.
این مقام مسئول با اشاره رهنمودهای امام شهید انقلاب گفت: یادمان نمیرود که چگونه رهبر شهیدمان، همواره الهامبخش ما در مسیر ایستادگی و مقاومت بودهاند و خود نیز در راه دفاع از آرمانهای انقلاب، متحمل سختیها و رنجهای فراوان شدند و در نهایت به آرزوی خود که شهادت بود رسیدند.
محمدخانی ضمن یادآوری اهمیت تعلیم و تربیت تاکید نمود: امروز، ما در این مکان مقدس، ضمن ادای احترام به مقام شهدا، پیمان میبندیم که راه آنان را ادامه دهیم و میراث ارزشمندشان را پاس داریم؛ چرا که هر معلم، خود شهیدی است که در راه تعلیم و تربیت نسلهای آینده، از هیچ کوششی فروگذار نمیکند و هر دانشآموز، امانتی است که باید او را برای سربلندی این آب و خاک تربیت کرد.
نظر شما