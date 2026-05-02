داداشی: هوای خراسان شمالی تا اواسط هفته پایدار است

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بارش شبانه‌روز گذشته، بیشترین مقدار بارش از ایستگاه‌های کلات اسفراین با ۱۶.۲ میلیمتر و صفی‌آباد با ۱۰.۵ میلیمتر گزارش شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، از امروز تا اواسط هفته جو پایدار در استان حاکم است.

وی افزود: در اغلب ساعت‌ها آسمان خراسان شمالی صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعضی ساعت‌ها افزایش موقت ابر همراه با وزش باد در ساعت‌های بعدازظهر پیش‌بینی می‌گردد.

داداشی تصریح کرد: از نظر دمایی، روند افزایشی دما تا اواسط هفته در استان انتظار می‌رود.

وی در پایان گفت: طی شبانه‌روز گذشته، ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۵ درجه سانتی‌گراد سردترین و اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۲۷ درجه سانتی‌گراد گرمترین مناطق خراسان شمالی گزارش شدند. طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۹ و ۲۰ درجه سانتی‌گراد بود.