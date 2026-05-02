معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی امروز و روزهای آینده صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود.
وی افزود: روند افزایشی دما در سطح استان طی روزهای آتی ادامه خواهد داشت و انتظار میرود میانگین دما در برخی مناطق بین ۲ تا ۴ درجه افزایش یابد.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری همچنین از بارشهای پراکنده در ارتفاعات و وزش باد در برخی ساعات روز خبر داد و گفت این شرایط بیشتر در مناطق کوهستانی و شمالی استان قابل توجه خواهد بود.
به گفته وی، با وجود پایداری نسبی جو، احتمال شکلگیری ابرهای همرفتی در ساعات بعدازظهر وجود دارد که میتواند منجر به بارشهای خفیف و نقطهای در ارتفاعات زاگرس شود.
نوروزی تاکید کرد: وزش باد در برخی مناطق مرکزی و شرقی استان بهویژه در ساعات عصرگاهی افزایش مییابد و ممکن است موجب کاهش کیفیت هوا در مناطق مستعد گردوخاک شود.
وی توصیه کرد: کشاورزان و دامداران با توجه به تغییرات دمایی و احتمال بارشهای محلی، برنامهریزی لازم را برای فعالیتهای خود انجام دهند و از قرار دادن تجهیزات حساس در فضای باز خودداری کنند.
