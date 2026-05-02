هشدار هواشناسی به کشاورزان؛ بادهای ۱۲۰ روزه وارد شرق کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (شنبه، ۱۲ اردیبهشت)، الگوهای نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد برای نخستین‌بار در سال ۱۴۰۵، نشانه‌هایی از بادهای ۱۲۰ روزه در شرق کشور شکل‌گرفته است.

وی افزود: ساکنان شمال سیستان و بلوچستان، به‌ویژه مناطق هیرمند و زابل، همچنین نواحی اطراف هامون و نهبندان در جنوب خراسان جنوبی، از نیمه‌روز امروز منتظر خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا باشند. در این شرایط رعایت نکات بهداشتی از جمله استفاده از ماسک ضروری است.

اصغری بیان کرد: این وضعیت جوی طی ۴۸ ساعت آینده، یعنی امروز و فردا (یکشنبه، ۱۳ اردیبهشت)، در شرق کشور تداوم خواهد داشت. اگرچه موج اصلی سامانه بارشی از شمال شرق عبور کرده است، اما باتوجه‌به وجود رطوبت در هوا، امروز نیز در ارتفاعات و دامنه‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی، شرایط برای وقوع رگبارهای موقتی و محلی همراه با وزش باد فراهم است.

وی ادامه داد: در اکثر استان‌های کشور طی نیمه نخست هفته جاری، دمای هوا به‌صورت نسبی افزایش می‌یابد و روند گرم‌تر شدن هوا محسوس خواهد بود. امروز همچنین شرایط برای ناپایداری جوی به شکل رگبار و رعدوبرق در بخش‌هایی از شمال آذربایجان غربی مهیاست که چالدران و خوی از جمله این مناطق هستند.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: در شمال آذربایجان شرقی نیز شهرهایی مانند جلفا، مرند، خداآفرین، هوراند، اهر و ورزقان در معرض ناپایداری‌های جوی قرار دارند. در استان اردبیل نیز مناطق شمالی از جمله پارس‌آباد، امروز شرایط ناپایدار را تجربه خواهند کرد.

وی گفت: در استان‌های کرمانشاه، ایلام و کردستان در ساعت‌های بعدازظهر هر لحظه امکان شکل‌گیری ناپایداری‌های محلی وجود دارد و لازم است هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: سرعت وزش باد در برخی مناطق می‌تواند خطرآفرین باشد، بنابراین بخش کشاورزی و گلخانه‌داران باید آمادگی کامل برای حفاظت از پوشش گلخانه‌ها داشته باشند و در صورت آسیب‌دیدگی یا پارگی پلاستیک‌ها، در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به ترمیم آن اقدام کنند.