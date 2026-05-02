عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشههای پیشبینی هواشناسی طی روزهای آینده روند افزایشی دما در بیشتر مناطق کاشان و آران و بیدگل انتظار می رود به نحوی که در اواسط هفته دمای حداکثر به بیش از ۳۵ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
وی ابراز کرد: آسمان مناطق در اکثر روزها در میانه روز کمی تا قسمتی ابری پیشبینی شده که در روز سه شنبه سامانه ای از ایران مرکزی عبور خواهد کرد که نحوه بارشهای آن در صورت تثبیت الگو اعلام خواهد شد.
رئیس اداره هواشناسی کاشان تصریح کرد: در روزهای دوشنبه و سهشنبه در مناطق کاشان و آران و بیدگل تحت تاثیر تندباد و بادهای شدید قرار میگیرند که توصیه میشود با توجه به شرایط دمایی و سرعت وزش باد نسبت به آماده سازی سیستم سرمایشی خود و استحکام سازههای سست اقدام نمایند.
