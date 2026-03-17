۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۳۳

اعتراض پکن به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های چینی

سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد: قاطعانه با تحریم‌ های یکجانبه و غیرقانونی اتحادیه اروپا علیه شرکت‌ های چینی مخالفیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز سه شنبه به اقدام خصمانه اتحادیه اروپا علیه پکن واکنش نشان داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این خصوص اعلام کرد: پکن قاطعانه با تحریم‌ های یکجانبه و غیرقانونی اتحادیه اروپا علیه شرکت‌ های چینی مخالف است.

لین جیان، سپس در ادامه افزود: چین از اتحادیه اروپا می‌ خواهد تا اشتباهات خود را اصلاح کند و به شیوه‌ ای مسئولانه و سازنده با چین برای حفظ صلح و ثبات در حوزه سایبری همکاری کند.

گفتنی است که اتحادیه اروپا دیروز دوشنبه اعلام کرده بود که تحریم هایی را علیه برخی افراد و شرکت های مرتبط با چین اعمال می کند.

