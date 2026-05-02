سرنگونی پهپاد هرمس ۴۵۰ رژیم صهیونیستی به دست مقاومت+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، جنبش مقاومت اسلامی لبنان تجمعات نظامیان صهیونیست در شهر البیاضه را هدف حملات خود قرار داد.

در بیانیه حزب الله آمده است: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در واکنش به نقض آتش بس از سوی دشمن اسرائیلی و حملات به روستاهای جنوب لبنان که به شهادت و زخمی شدن شماری منجر شد، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۰:۳۵ امروز شنبه مرکز مرکز تجمع نظامیان دشمن اسرائیلی را در شهرک البیاضه با پهپاد انتحاری به طور مستقیم مورد اصابت قرار دادند.

حزب الله در بیانیه دیگری از هدف قرار دادن مرکز تجمع نظامیان اسرائیلی در شهرک القنطره در ساعت ۱۴:۳۰ امروز شنبه با توپخانه خبر داد.

از سوی دیگر رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که طی ساعات اخیر حملات موشکی و پهپادی شدیدی به نظامیان این رژیم از سوی مقاومت اسلامی لبنان انجام شده است.

همزمان اداره اطلاع رسانی جنگی حزب الله فیلم سرنگونی پهپاد هرمس ۴۵۰ ارتش صهیونیستی با موشک زمین به هوا را منتشر کرد.