به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، حزب‌الله با انتشار فیلمی تحت عنوان «افتخار صنعت لبنان» مراحل مختلف ساخت پهپاد در داخل لبنان را به تصویر کشید.

این در حالی است که منابع لبنانی لحظاتی قبل از شنیدن شدن صدای آژیر خطر در یفتاح در الجلیل علیا در شمال فلسطین اشغالی از بیم حمله پهپادی مقاومت اسلامی لبنان خبر دادند.

پهپادهای مرگبار حزب الله صهیونیستها را به ستوه آورده و فرماندهان نظامی این رژیم را مجبور به عقب نشینی کرده و محافل امنیتی و نظامی تل آویو را مات و مبهوت کرده است.

یوسی یهوشع، تحلیلگر امور نظامی اسرائیلی در روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت: در حال حاضر، هیچ سامانه پدافندی در برابر پهپادهای حامل مواد منفجره – نه از سوی شرکت رافائل و نه از هیچ شرکت دیگری در جهان – وجود ندارد که پاسخی مشابه با پاسخ ارائه شده در برابر موشک‌ها ارائه دهد. بنابراین، در کنار آماده‌سازی برای رویارویی مجدد با ایران، تشکیلات نظامی بر یافتن راه حلی برای این تهدید رو به رشد متمرکز شده است که می‌تواند مسیر درگیری را تغییر دهد.

وی بیان کرد: ظهور پهپادهای فیبر نوری، که از میدان‌های نبردی مانند اوکراین الهام گرفته شده‌اند، در جبهه شمالی یک تغییر اساسی محسوب می‌شود و گذار به دورانی را نشان می‌دهد که در آن ابزارهای ساده و ارزان قادر به به چالش کشیدن حتی سامانه‌های پیچیده هستند.

آوی اشکنازی، تحلیلگر امور نظامی اسرائیلی در روزنامه معاریو نوشت: ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش، با خارج کردن یگان‌های بیشتر از لبنان، کار خوبی انجام داد تا به اهداف آسانی برای حزب‌الله تبدیل نشوند.

شبکه ۱۳ هم اعلام کرد: طبق برآوردهای ارتش اسرائیل، حزب‌الله هزاران پهپاد حامل مواد منفجره در اختیار دارد، از جمله ساده‌ترین و ارزان‌ترین مدل‌هایی که می‌توان آنها را به صورت آنلاین با چند صد دلار خریداری کرد.

رسانه صهیونیستی هاآرتص نیز گزارش داد: :در حال حاضر جبهه لبنان به سخت‌ترین و خونین‌ترین میدان برای ارتش اسرائیل تبدیل شده است.

در این گزارش آمده است: حزب ‌الله توانسته نقاط ضعف ارتش اسرائیل را شناسایی کند و حتی در داخل یگان‌های نظامی نیز پرسش‌هایی درباره نحوه ادامه عملیات در لبنان مطرح شده است.

هاآرتص تاکید کرد که حزب ‌الله هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی نشان نمی‌دهد و به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.

این رسانه همچنین به افزایش شمار مجروحان در میان نظامیان اسرائیلی اشاره کرده و نوشت که این مسئله باعث طرح پرسش‌هایی در داخل ارتش شده است؛ از جمله اینکه آیا اهداف تعیین ‌شده، ارزش ریسک بالایی را که نظامیان در برابر تهدید پهپادها متحمل می‌شوند، دارد یا خیر.

رسانه صهیونیستی اسرائیل هیوم نیز اذعان کرد: باتلاق لبنان بازگشته است و هم اکنون افسران ارشد اعتراف می کنند که اوضاع در مقایسه با دوره قبل از جنگ به مراتب بدتر است. شکست تاکتیکی در مساله پهپادهای فیبر نوری حزب الله به موازات شکست راهبردی ناشی از کبر در حال وقوع است.