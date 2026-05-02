به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان ظهر شنبه در نشست با ذی حسابان، اظهار کرد: جایگاه ذی‌حسابان در نظام مالی کشور، جایگاهی تخصصی، پیچیده و اثرگذار است که نیازمند اشراف کامل به قوانین و درک دقیق از مأموریت دستگاه‌های اجرایی است.

وی با اشاره به شرایط خاص استان افزود: بسیاری از ذی‌حسابان در خراسان جنوبی مسئولیت همزمان دو یا حتی سه دستگاه اجرایی را بر عهده دارند که این موضوع، اهمیت مهارت‌های مدیریتی، تعامل‌محوری و انعطاف در تصمیم‌گیری را دوچندان می‌کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه نگاه ذی‌حسابان باید فراتر از چارچوب‌های خشک اداری باشد، گفت: تأکید ما بر این است که ذی‌حسابان ضمن رعایت دقیق قوانین، از منظر مأموریت‌های دستگاه اجرایی نیز به موضوعات نگاه کنند تا تصمیمات، کارآمد و متناسب با نیازهای واقعی باشد.

ذاکریان از فضای حرفه‌ای و هم‌افزایی جامعه ذی‌حسابان استان به عنوان یک مزیت یاد کرد و ادامه داد: خراسان جنوبی به واسطه همین همدلی و همفکری، به یکی از استان‌های صاحب‌نظر در ارائه پیشنهادهای اصلاحی در حوزه مقررات مالی تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: بسیاری از پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی ذی‌حسابان استان، در فرآیند تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ملی مورد توجه قرار گرفته و این نشان‌دهنده ظرفیت بالای کارشناسی در استان است.

جذب کامل اعتبارات پیش از موعد قانونی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد استان در جذب اعتبارات گفت: با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات متعدد با حضور استاندار، مدیران دستگاه‌های اجرایی و ذی‌حسابان، اعتبارات تملک دارایی های استان در سال ۱۴۰۳ پیش از پایان مهلت قانونی جذب شد.

وی افزود: این موفقیت در حالی رقم خورد که تأکید ما صرفاً بر جذب ظاهری و کاغذی نبود، بلکه کیفیت هزینه‌کرد منابع و اثربخشی آن نیز مورد توجه جدی قرار داشت.

ذاکریان ادامه داد: در این مسیر، استاندار خراسان جنوبی نقش فعالی در پیگیری جلسات جذب اعتبارات داشت و با مطالبه‌گری مستمر، فرآیند تخصیص و هزینه‌کرد منابع را تسریع کرد.

تعامل سازنده با نهادهای نظارتی

وی با تأکید بر اهمیت تعامل با نهادهای نظارتی خاطرنشان کرد: ارتباط نزدیک و سازنده با دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی، یکی از نقاط قوت استان است که به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و کاهش چالش‌ها کمک کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: در موضوعاتی مانند نحوه تخصیص منابع یا استفاده از ظرفیت‌های بودجه‌ای، تلاش شده با برگزاری جلسات هم‌اندیشی، نظرات همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی اخذ و در تصمیم‌گیری نهایی لحاظ شود.

نقش‌آفرینی خراسان جنوبی در اصلاح مقررات ملی

ذاکریان با اشاره به برخی ابتکارات استان گفت: در موضوعاتی مانند اجرای قانون هوای پاک و جایگزینی خودروهای فرسوده، با توجه به محدودیت منابع و شرایط خاص استان، پیشنهاداتی ارائه شد که در نهایت منجر به اخذ مجوزهای لازم و حتی انعکاس آن در ضوابط اجرایی کشور شد.

وی ادامه داد: این تجربه نشان داد که می‌توان با ارائه راهکارهای کارشناسی و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی، در اصلاح سیاست‌های کلان نیز نقش‌آفرین بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از تلاش‌های ذی‌حسابان استان، بر استمرار همدلی، تعامل و نگاه کارشناسی در مدیریت منابع عمومی تأکید کرد و گفت: امیدواریم با تداوم این مسیر، بتوانیم پاسخگوی اعتماد مسئولان و در خدمت توسعه استان باشیم.