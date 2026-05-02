۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰

راه نجات کشور از «پژوهش مسئله‌محور» می‌گذرد؛امامیان: اساتید سرمایه‌اند

شاهرود- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بر لزوم توسعه پژوهش‌های مسئله‌محور برای برون‌رفت از وابستگی علمی کشور تاکید کرد و با اشاره به کسب رتبه تایمز دانشگاه، هیئت علمی را سرمایه ملی خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن امامیان غروب شنبه در مراسم گرامیداشت روز استاد و سالروز شهادت استاد شهید مطهری در محل سالن پورسینا دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با تاکید به اینکه رسالت دانشگاه تنها انتقال دانش نیست، افزود: اساتید باید نقش راهبردی در هدایت فکری و تربیتی دانشجویان داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه اساتید باید در تربیت نسل اخلاق مدار نیز کوشا باشند، ادامه داد: در شرایطی که جامعه در معرض تهدید هجمه رسانه ای قرار دارد این نقش اساتید بیش از پیش خود را نشان می دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نیاز جدی حل مشکلات کشور را در گرو توسعه پژوهش و تحقیقات مسئله محور دانست و تصریح کرد: توسعه اقتصاد دانش بنیان و کاهش وابستگی کشور در علم و فناوری همواره مورد تاکید است.

امامیان به دستاورد مهم دانشگاه طی سال گذشته اشاره داشت و اضافه کرد: کسب جایگاه در رتبه بندی تایمز و اعتبار بخشیدن دانشکده پزشکی از آن جمله است.

امامیان اعضای هیئت علمی را سرمایه های دانشگاه نامید و اظهار داشت: دست‌یابی به جایگاه های ملی و بین اللملل حاصل همه ارکان ها است و تداوم آن انسجام و ارتقا کیفیت آموزش و پژوهش را می طلبد.

