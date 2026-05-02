به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح‌اله عشیری در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند مورد تیراندازی در سطح شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی، موفق به شناسایی دو نفر از عاملان اصلی این تیراندازی‌ها شدند و در عملیات‌های جداگانه و غافلگیرانه، متهمان را دستگیر کردند.

سرهنگ عشیری با اشاره به کشفیات این عملیات‌ها بیان کرد: در بازرسی از مخفیگاه‌های متهمان، تعداد ۴۴۴ فشنگ جنگی به همراه دو قبضه سلاح کلت کمری کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شادگان تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.