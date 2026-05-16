دستگیری عاملان تیراندازی در حمیدیه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رئیس علی عبدولی بیان کرد: در پی وقوع تیراندازی در حوزه استحفاظی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی پس از شناسایی دو عامل اصلی تیراندازی، با هماهنگی مرجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه آنها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان حمیدیه با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند، بیان کرد: پلیس با هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت عمومی به صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد افراد سودجو آرامش شهروندان را خدشه‌دار کنند.