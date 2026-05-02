به گزارش خبرنگار مهر، شهرام آشتاب عصر شنبه در نشست شورای راهبردی و کمیته فنی بررسی روند اجرای قرارداد اسکن و دیجیتالسازی پروندههای اصلاحات ارضی اظهار کرد: اجرای این قرارداد باید با دقت بالا، سرعت مناسب و رعایت کامل استانداردهای فنی انجام شود و هیچگونه تأخیر در پیشبرد این پروژه پذیرفتنی نیست.
وی افزود: پروژه اسکن و دیجیتالسازی پروندههای اصلاحات ارضی از اولویتهای اصلی سازمان در سال جاری به شمار میرود و لازم است تمامی مراحل اجرایی آن بر اساس زمانبندی مشخص و الزامات فنی تعیینشده دنبال شود.
مدیر امور اراضی استان کرمانشاه با اشاره به برگزاری جلسه کمیته فنی با حضور کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات، حقوقی و بایگانی تصریح کرد: در این نشست، جزئیات فنی، نحوه اجرای قرارداد و برنامه زمانبندی پروژه به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت تا روند اجرا بدون وقفه و با کیفیت مطلوب ادامه یابد.
آشتاب هدف اصلی از اجرای این طرح را ایجاد یک بانک اطلاعاتی دقیق و قابل اتکا عنوان کرد و گفت: دیجیتالسازی پروندههای اصلاحات ارضی نقش مهمی در ساماندهی اطلاعات، تسهیل دسترسی و افزایش دقت در فرآیندهای اداری خواهد داشت و به همین دلیل، اجرای آن باید با بالاترین سطح کیفیت به سرانجام برسد.
نظر شما