۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۳۰

بررسی ۱۱۵ پرونده تغییر کاربری در کرمانشاه

کرمانشاه - مدیر امور اراضی کرمانشاه از بررسی ۱۱۵ پرونده در کمیسیون تبصره یک ماده یک و صدور ۶۲ مجوز در سال گذشته خبر داد.

شهرام آشتاب در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نشست‌های کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در استان خبر داد و اظهار کرد: طی سال گذشته ۱۹ جلسه در این زمینه برگزار شده است.

وی افزود: در این نشست‌ها، درخواست‌های متقاضیان برای اجرای طرح‌های کشاورزی و فعالیت‌های وابسته با حضور اعضای کمیسیون و کارشناسان تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر امور اراضی استان کرمانشاه ادامه داد: در مجموع ۱۱۵ پرونده در این کمیسیون بررسی شد که از این تعداد، ۶۲ مورد موفق به دریافت مجوز شدند.

وی خاطرنشان کرد: این مجوزها در سطحی بالغ بر ۶۴.۵ هکتار و با رعایت ضوابط قانونی و در راستای توسعه بخش کشاورزی و طرح‌های مرتبط صادر شده است.

آشتاب با تأکید بر صیانت از اراضی کشاورزی گفت: جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اولویت قرار دارد و تنها طرح‌هایی که دارای توجیه فنی و اقتصادی باشند مورد تأیید قرار می‌گیرند.

وی در پایان افزود: نتایج بررسی پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به متقاضیان اعلام شده است تا روند اجرای طرح‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

